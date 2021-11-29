  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sabrın sonu sağlıklı su
Aktüel

Sabrın sonu sağlıklı su

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Karacabey ilçesinin içme suyu hatlarının komple yenileceği çalışma hızla devam ederken, Karacabey Belediyesi yer altından çıkarılan 50 yıllık içme suyu hattı borularını sergileyerek, yapılan işin önemini vatandaşlara gösteriyor. Altyapı çalışmalarının biraz zahmetli işler olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmalarını isteyip, çalışma tamamlandığında ilçenin sağlıklı bir içme suyu hattına kavuşacağını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 15:41:00 -
Sabrın sonu sağlıklı su

Bursa’nın 17 ilçesiyle birlikte sağlıklı bir geleceğe hazırlanması için altyapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ilçesinin altyapısı da sil baştan yeniliyor. Avrupa Yatırım Bankası kredisiyle yapımına başlanan ve Karacabey İlçesi’ndeki 226 kilometrelik içme suyu hattının tamamen yenileceği projede imalatlar hızla devam ediyor. Çalışmalarda fiziki gerçekleşme yüzde 60 seviyelerine ulaşırken, Karacabey Belediyesi yer altından çıkan 50 yıllık eski içme suyu hatlarında kullanılan sağlıksız boruları vatandaşlara sergiliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş beraberindeki Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile sergilenen eski boruları inceleyip, yapılan çalışmanın ne kadar hayati önem taşıdığını vurguladı.

Devrim niteliğinde çalışma

Karacabey’de gerçekten devrim niteliğinde bir çalışmanın gerçekleştirildiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur, yer altındaki uygun olmayan boruların tamamen değiştirileceğini, ilçenin daha sağlıklı bir altyapıya kavuşacağını hatırlattı. Altyapı çalışmalarının biraz zahmetli yatırımlar olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Çalışmada yüzde 60’lar seviyesine geldik. Belki 2022 yılı da biraz sıkıntılı geçecek ancak 2023 yılında tamamen toparlamış olacağız. Karacabeyli hemşehrilerimiz bu ilçede yaşamaktan çok daha büyük keyif olacak” dedi.

Danişment’te altyapı hamlesi

Karacabey’in Danişment Mahallesi’nde başlatılan altyapı çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Aktaş, Büyükşehir marifetiyle mahallede 7 kilometre içme suyu şebekesi, 6 kilometre kanalizasyon hattı ve 1 kilometre yağmur suyu hattı olmak üzere toplamda 14 kilometrelik bir altyapı çalışması yapıldığını vurguladı. Başkan Aktaş, Şubat ayına kadar Danişment’teki çalışmayı tamamlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte yeni ekonomi modeli! Türkiye global üs haline gelecek
Ekonomi

İşte yeni ekonomi modeli! Türkiye global üs haline gelecek

Türkiye'yi faiz-kur makasından kurtaracak yeni ekonomik modelin sürükleyici lokomotifi sanayi sektörü olacak. Yeni süreçte Türkiye'nin katma..
Sektörde sıkıntı yaşanıyor! 7-8 bin TL maaş veriyorlar
Teknoloji

Sektörde sıkıntı yaşanıyor! 7-8 bin TL maaş veriyorlar

Koronavirüs sürecinde dünya çapında oyuna artan ilgi sonrası piyasada hareketli anlar yaşanıyor. Dijital oyun sektörü 2021’i rekorla kapatma..
Irkçı Tanju ile PKK sevici Canan arasında kavga!
Siyaset

Irkçı Tanju ile PKK sevici Canan arasında kavga!

Irkçı uygulamalarıyla büyük tepki çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, PKK yanlısı ve Ermeni Soykırımı safsatasıyla bilinen CHP İ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay