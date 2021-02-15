Sabrımızı sınıyorlar! Türkiye'ye skandal tepki
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına ilişkin skandal bir açıklama yaptı.
Terör örgütü PKK’ya yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı, Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, operasyonları "yasa dışı" olarak gördüğünü belirterek "Irak'a yönelik 'barış misyonu' adı altında yapılan yasa dışı operasyonları kınıyorum. Ülkeler gözdağı vermekten sakınmalı" ifadelerini kullandı.
Irak kuzeyi Gara bölgesinde 10 Şubat 2021'de PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla "Pençe Kartal-2 Harekatı" başlatılmıştı.
50'den fazla teröristin öldürüldüğü ve 2 teröristin ise sağ ele geçirildiği operasyonların sürdüğü esnalarda Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'i ağırlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerçekleştirilen operasyondan rahatsız olduğunu gizlemedi.
Ülke ismi vermeden operasyonları değerlendiren Dendias, "Irak'a yönelik 'barış misyonu' adı altında yapılan yasa dışı operasyonları kınıyorum. Ülkeler gözdağı vermekten sakınmalı" dedi.