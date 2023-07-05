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Medya Sabrımız tükeniyor Elon Musk! Şu işe bakın
Medya

Sabrımız tükeniyor Elon Musk! Şu işe bakın

Yeniakit Publisher
2023-07-05 15:16:00 -
Sabrımız tükeniyor Elon Musk! Şu işe bakın

Elon Musk’ın, Twitter’da aldığı onca tedbire rağmen manipülasyon ve bot hesapların etkinliğinin devam ettiğine dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Sabrımız tükeniyor Elon” dedi.

Elon Musk’ın, Twitter’da aldığı onca tedbire rağmen manipülasyon ve bot hesapların etkinliğinin devam ettiğine dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Sabrımız tükeniyor Elon” dedi. Altınok, yazısında şunları kaydetti:

“Elon Musk, Twitter'a getirdiği görüntüleme sınırlamasının geçici olduğunu söylüyor.

Twitter'daki manipülasyonu belirleyebilmek için ölçümler yapıyorlarmış.

Herkes kendisine kızgın.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Evet, aldığı onca tedbire rağmen manipülasyon ve bot hesapların etkinliği devam ediyor.

Ama yine müesses nizam karşısında konumlanışı nedeniyle Elon Musk'a açtığım krediyi tüketmedim.

Aslına bakarsanız Twitter'ın eski sahiplerini düşününce başka şansım-şansımız da yok.”

 

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