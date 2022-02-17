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Spor Sabri Sarıoğlu'ndan flaş karar! Bıraktı
Spor

Sabri Sarıoğlu'ndan flaş karar! Bıraktı

Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Sabri Sarıoğlu, yayıncı kuruluşta yaptığı yorumculuk işini bıraktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 10:23:00 -
Sabri Sarıoğlu'ndan flaş karar! Bıraktı

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, önceki gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. Bir arkadaşı ile birlikte geldiği balık restoranında akşam yemeği yiyen eski futbolcu, restoran çıkışı muhabirlere poz verip, soruları yanıtladı.

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu, "Yorumculuğu bıraktım, kendi işlerimle uğraşıyorum. Her şey yolunda çok şükür, bu soğuklarda Allah yardımcınız olsun. Gerçekten çok soğuk, iyi akşamlar" dedi.

37 yaşındaki eski futbolcu, kısa süren sohbetin ardından AVM'ye geçti. Burada yeni sezon ürünlerine göz gezdirip, evinin yolunu tuttu.

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