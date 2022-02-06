  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Özel sporculardan koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a dua

6 Şubat 1973: Generallerden Hükümete Cumhurbaşkanı Seçimi Baskısı Yapılması

Meteoroloji yeniden uyardı! Gün verdi: Kar geri dönüyor

Amerika’nın uzaylıları sakladığı düşünülen 51. Bölgeden şok görüntü yayınlandı Uydudan böyle görüntülendi

06.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Erdoğan'ın sağlığına yönelik suç içerikli paylaşım yapanlara soruşturma: Gözaltı var

Kılıçdaroğlu söz vermişti... CHP'li belediye yapmamak için mahkemeye koştu!

Melih Gökçek tokadı yapıştırdı! Derya Büyükuncu'nun skandal paylaşımına bomba cevap

FETÖ'cüler böyle yemin etmiş

ABD, olası Rusya Ukrayna savaşının bilançosunu tüm dünyaya servis etti Binlercesi ve milyonlarcası…
Spor Sabri Sarıoğlu Galatasaray'a dönüyor
Spor

Sabri Sarıoğlu Galatasaray'a dönüyor

Eski futbolculardan Hakan Balta ve Sabri Sarıoğlu'nun sarı-kırmızılı takımın alt yapısında görev alması bekleniyor. Resmi duyuruların birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 13:42:00 -
Sabri Sarıoğlu Galatasaray'a dönüyor

Eski futbolculardan Hakan Balta ve Sabri Sarıoğlu'nun sarı-kırmızılı takımın alt yapısında görev alması bekleniyor. Resmi duyuruların birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.

17 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı giyen Sabri Sarıoğlu 2017-2018 sezonunda Göztepe formasıyla futbola veda etmişti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, Florya'ya geri dönüyor.

ALT YAPIDA GÖREV ALACAK

Gerçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hakan Balta ile birlikte U7 ve U16 Galatasaray - Fenerbahçe maçlarını izleyen Sabri'nin alt yapıda görev alması bekleniyor.

 

Ayrıca Hakan Balta'nın da U19 takımı teknik direktörlüğü yapması gündemde.

Fatih Terim'in ardından alt yapıda Ali Yavaş'ın istifasının ardından Emir Kıvırcık göreve getirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay