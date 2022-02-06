Sabri Sarıoğlu Galatasaray'a dönüyor
Eski futbolculardan Hakan Balta ve Sabri Sarıoğlu'nun sarı-kırmızılı takımın alt yapısında görev alması bekleniyor. Resmi duyuruların birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.
Eski futbolculardan Hakan Balta ve Sabri Sarıoğlu'nun sarı-kırmızılı takımın alt yapısında görev alması bekleniyor. Resmi duyuruların birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.
17 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı giyen Sabri Sarıoğlu 2017-2018 sezonunda Göztepe formasıyla futbola veda etmişti.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, Florya'ya geri dönüyor.
ALT YAPIDA GÖREV ALACAK
Gerçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hakan Balta ile birlikte U7 ve U16 Galatasaray - Fenerbahçe maçlarını izleyen Sabri'nin alt yapıda görev alması bekleniyor.
Ayrıca Hakan Balta'nın da U19 takımı teknik direktörlüğü yapması gündemde.
Fatih Terim'in ardından alt yapıda Ali Yavaş'ın istifasının ardından Emir Kıvırcık göreve getirilmişti.