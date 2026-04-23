Sabotaja gidiyorlardı: Trafikte durdurulan iki yabancı casus çıktı!

Almanya'da güvenlik güçlerinin yürüttüğü kontroller kapsamında yeni bir casusluk şüphesi gündeme geldi. Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi ve Münih Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Bavyera eyaleti sınırları içindeki Feucht ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı trafik polislerinin 12 Nisan yerel saatle 21.30'da A6 otoyolu üzerinde Letonya plakalı bir aracı şüphe üzerine durdurdukları belirtildi. Açıklamada, polis ekiplerinin, 43 yaşında Ukraynalı ile 45 yaşındaki Letonyalı iki kişinin birlikte seyahat etmesini şüpheli bularak otomobilde yaptıkları detaylı aramada sahte kimlik belgeleri, kameralar, bir adet dron, GPS takip cihazları, telsizler, cep telefonların ve bunlara ait SIM kartları dahil olmak üzere çok sayıda istihbarat cihazı ve eşya buldukları kaydedildi.

SABOTAJ SEYAHATİ

Ukrayna ve Letonya kökenli şüphelilerin, sabotaj amaçlı casusluk faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla suçlandığı, Alman Ceza Kanunu'nun 87 ve 276'ncı maddeleri kapsamında sabotaj amaçlı casusluk ve sahte resmi belge temin etme suçlarından yargılanacakları kaydedildi. Almanya dışındaki adı açıklanmayan bir örgüt veya kurum adına sabotaj amacıyla hareket ettiklerinden şüphelenilen iki kişinin, Almanya'da sabit ikamet adresleri bulunmadığı kaydedildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen iki şüpheli ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.