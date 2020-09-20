SABİS nedir? | Pek çok kişi SABİS’in ne olduğunu nasıl kullanıldığını merak ediyor. SABİS; Sakarya Üniversitesi Bilgi Sistemi’dir. Sakarya Üniversitesi öğrenciler SABİS üzerinden ders kaydı yapabilir, notlarını ve transkriptlerini görüntüleyebilir. Peki, SABİS şifresi nasıl alınır?

SABİS giriş

SABİS'e giriş yapacak olanlar sisteme nasıl hangi şifreyle girebileceklerini merak ediyor. SABİS internet sitesine girdiğinizde kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz.

SABİS’E GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SABİS şifre al | SABİS şifremi unuttum

Sakarya Üniversitesi’ne kayıt olanlar SABİS şifresini nasıl alacaklarını merak ediyor. Kayıt işlemleri sırasında SABİS kullanıcı alabilirsiniz. Kullanıcı adı öğrenci işlerinden de öğrenebilirsiniz. Kullanıcı şifresi ise ilk giriş için TC kimlik numaranızdır. Ayrıca SABİS’e e devlet üzerinden bağlanıp kendinize SABİS şifresi oluşturabilirsiniz.

SABİS E DEVLET ŞİFRESİYLE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SABİS numara sorgulama

SABİS sistemine girecek olanlar öğrenci numarası sorgulama işlemini nereden nasıl yapacaklarını merak ediyor. SABİS öğrenci numaranız için Sakarya Üniversitesi internet sitesine girip TC kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Ardından ekranda öğrenci numaranız çıkacak. Bu numarayı kullanıcı adı olarak kullanıp şifreye TC kimlik numaranızı yazdığınızda SABİS’e giriş yapmış olursunuz.

SABİS NUMARA SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SABİS online sınav

Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler yüz yüze eğitim yapamıyor. Bu süreçte öğrenciler online sınavlara katıldı. Sakarya Üniversitesi öğrencileri online sınavlara nasıl giriş yapacaklarını merak ediyor. Online sınavlar için de öğrenciler SABİS’e giriş yapmak durumunda.

SABİS uzaktan eğitim

Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Alışılmışın dışında öğrenciler yüz yüze değil uzaktan eğitimle üniversite eğitimlerini sürdürüyor. SABİS üzerinden öğrenciler ders videolarına, canlı derslere katılım sağlayabiliyor.

SABİS uygulama indir

SABİS’e öğrenciler internet tarayıcısından bağlanabildikleri gibi uygulama ile de giriş yapabiliyor. SABİS’i mobil cihazlarınıza indirerek işlemlerinizi daha hızlı yapabilirsiniz. Play Store ve App Store’dan ücretsiz olarak SABİS’i indirmeniz mümkün.