Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya hastalığı neydi?

Oyuncu Sabina Toziya yaşama gözlerini yumdu. Sabina Toziya yaklaşık 8 ay önce beynindeki tümör sebebiyle zorlu bir ameliyat geçirmişti. Deneyimli oyuncu bilindiği gibi sağlık sorunları nedeniyle geçen yıl Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılmıştı.

Senarist Bahadır Özdener vefat haberinin ardından, "Çok kıymetli Sabina Toziya’yı, Rahmeti Rahman’a uğurladık. Allah’tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz” paylaşımında bulundu.

Oktay Kaynarca'da vefat haberinin ardından bir paylaşımda bulundu. Kaynarca, "Sınanıyor muyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım Yaradanın.. Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk kocaman bir hiçlik …..Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu" ifadelerini kullandı.

Sabina Toziya kimdir?

Sabina Toziya 17 Nisan 1946'da Üsküp'te dünyaya geldi. Tam adı Sabina Ajrula olan Toziya, 17 Nisan 1946'da bugün Kuzey Makedonya sınırları içerisinde kalan Yugoslavya'nın Üsküp şehrinde doğdu. Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı. Daha sonra Makedonya ve Yugoslavya'da oyunculuk yapan Toziya, Türkiye'de ilk kez Star TV'de yayımlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun karakterini canlandırdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli rolünü oynadı. 2021 yılında beynindeki tümör nedeniyle[1] kısmi felç geçirmesinden dolayı diziden ayrıldı. 10 Ağustos 2021 tarihinde beynindeki tümör nedeniyle kısmi felç geçiren Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti.