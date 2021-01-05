Son yıllarda bekçi ve polis olmak isteyen kişilerin sayısı büyük bir hızla artış gösteriyor. Maaşları, olanakları ve sosyal güvence gibi avantajlar kadın veya erkek fark etmeksizin herkesin ilgisin topluyor. Polis Akademisi’nin yaptığı alımlarda sabıkası olanlar bekçi ya da polis olup olamayacaklarını merak ediyor.

Sabıkası olanlar bekçi ya da polis olabilir mi?

Bekçiler, polisler, askerler veya diğer kamu çalışanları da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabiidir. Devlet memuru olmaya engel olacak suçlar net ifadelerle belirtilmektedir.

Devlet memuru olmaya engel olacak suçlar şu şekilde; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla hapis cezası almak, Devletin güvenliği ve milli güvenliği tehdit edecek bir suç işlemek, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç işlemek, İhaleye fesat karıştırmak, Rüşvet, Hileli iflas, Dolandırıcılık, İrtikap, Zimmet, Kaçakçılık, Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak, Güveni kötüye kullanmak, Cinsel dokunulmazlığa karşı suç işlemek, Sahtecilik, Hırsızlık.

Aile bireylerindeki sabıka bekçi ya da polis olmayı engeller mi?

Bekçi, polis ya da asker olmak isteyen bireylerin belirtilen suçları işlememiş olması gerekmektedir. Diğer yandan söz konusu suçlara dair hükmün geri bırakılıp affa uğramış olmak da memurluğa engel olur. Adayların ve eşinin yukarıdaki suç kaydının olması da devlet memurluğuna engel olur. Ayrıca aday evliyse eşinin genelev, birleşme yeri veya fuhuş yapılan konutlarda çalışanlar, aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunması, Uyuşturucu madde veya kumar suçlarından hüküm giymesi, Alkol, uyarıcı madde veya uyuşturucu nedeniyle tedavi görmesi de memurluğa engel teşkil etmektedir.