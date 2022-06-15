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Gündem Sabiha Gökçen'de Konstantinopolis skandalı!
Gündem

Sabiha Gökçen'de Konstantinopolis skandalı!

Türkiye, Türkçe seferberliği için tüm alanlarda seferberlik başlatırken, Sabiha Gökçen'in uygulamasında bir skandal ortaya çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uygulamasında “İstanbul” yerine “Konstantinopolis” yazıldığı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 13:29:00 - 2022-06-15 13:33:53
Sabiha Gökçen'de Konstantinopolis skandalı!

Türkiye’nin uluslararası arenadaki resmi adının “Turkey”den “Türkiye’ye” çevrilmesinin ardından sürpriz bir adım daha geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin en kıymetli markası olan Türk Hava Yollarının ismini de Türkçe yazılacağını duyurdu. Erdoğan “Artık Turkey yok, Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine Turkish Airlines yerine Türkiye Hava Yolları yazacağız” dedi.

Yunan ağzı

Türkçe harekâtı sürerken, Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda skandala imza atıldı. Havalimanını kullanan ziyaretçiler için İstanbul’u tanıtım uygulaması hazırlandı. Yolcular, QR kod okutarak şehrin önemli tarihî ve turistik mekânlarını hakkında bilgi sahibi oluyor. Ne var ki dün basın toplantısıyla duyurusu yapılan cep telefonu uygulamasında “İstanbul” yerine Bizans dönemi ismi kullanılarak “Konstantinapolis” yazıldı. Seyahat ve teknoloji girişimi HeyTripster’ın kurucusu Kübra Sarıyer Beşer tarafından lanse edilen uygulamada “Konstantinopolis”in yazılması “Yunan kafası uygulamada” yorumlarına sebep oldu.

Cevap veremediler

Yetkililer, niçin böyle bir tercihte bulunulduğu yönündeki sorulara cevap veremedi. Daha sonra ısrarımız üzerine şirketten yapılan açıklamada programı yazan kişinin yabancı olduğu ifade edildi. Bu sefer de “Yüz binlerce turistin indireceği böylesi önemli bir program neden kontrol edilmedi?” sorusu akıllara geldi. Uygulama için tasarlanan haritada da Konstantinopolis yazması dikkatlerden kaçmadı.

22 milyon yolcu

Türkiye’nin en önemli markalarından biri olan Sabiha Gökçen’den 49 farklı ülkede 149 destinasyona 44 hava yolu sefer yapıyor. Geçen yıl havalimanını 22 milyondan fazla yolcu kullandı. Rakam bu yılın ilk yarısında 12 milyonu buldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Mohammad Nazli Abdul Aziz sehayat yelpazesini geliştireceklerini bu çerçevede ISG Recommends uygulamasını tasarlattıklarını söyledi. Aziz “Her gezgin Türk misafirperverliğini hissedecek” dedi. Uygulamanın sahibi Kübra Sarıyer Beşer de “Günlük gezi planları üzerinden bir şehri yerlisinin gözüyle dolaşmaya imkân sağladıklarını” söyledi. Ancak, uygulamada hiçbir İstanbullunun kullanmadığı “Konstantinopolis” ismine yer verildi.

Kaynak: Türkiye gazetesi

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Yorumlar

Alkan

Yaparsa ak parti yapar. AKP döneminde kimliklerdeki kişilik kaldırıldı yerine gender yani cinsiyetsiz toplumun ilk adımları atıldı.durmak yok yola devam.

Türk ve müslüman

Abd ve Yunanistan ege den bize namlu gösterirken içimizdeki hainler boş durmuyor. Lütfen ve lütfen İstanbul Anadolu Adliyesindeki savcılık makamı olaya el atmalı ve şirket sahibi başta olmak üzere soruşturma başlatılmalı
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