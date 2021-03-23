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Ekonomi Sabiha Gökçen’de dış hat uçuşları artıyor
Ekonomi

Sabiha Gökçen’de dış hat uçuşları artıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Covid-19 salgını nedeniyle seferlerini durduran yabancı firmalar uçuşlarına yeniden başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 20:56:00 -
Sabiha Gökçen’de dış hat uçuşları artıyor

Ayrıca Anadolu Jet ve Pegasus yeni dış hat uçuş noktaları açarak frekans artışları yapıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı yöneten ISG’den yapılan açıklamaya göre Türkiye’de aşı programlarının devreye sokulması, ülke genelinde sıkı salgın tedbirlerinin uygulanmasıyla uçuşlarda artış görülüyor. Air Arabia, Air Arabia Moroc, Qatar Airways, Nile Air, Salam Air, Pobeda, Flydubai, Jazeera Airways ve Buta Airways seferlerine yeniden start verdi.

Yeni hamleler yapılacak

Türk Hava Yolları’nın (THY) alt markası olan Anadolu Jet de yeni noktalara uçma kararları aldı. Şirket, 1 Nisan’dan itibaren Azerbaycan’ın Bakü şehrine sefer icra edecek. Anadolu Jet’in yaz sezonunun başlangıcına kadar Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı İngiltere, Almanya, İsviçre, Bosna Hersek, Danimarka ve Fransa gibi ülkelerde yeni dış hat uçuş noktalarını ilan etmesi bekleniyor. Mevcut uçuşlarında da frekans artışına gitmesi öngörülüyor.

Ağ genişliyor

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçan yerli havayolu şirketi olan Pegasus da yurt dışı ağını genişletiyor. Şirket, 28 Mart’tan itibaren Ukrayna’nın Odessa kentine; 7 Mayıs’tan itibaren ise Gürcistan’ın Batum kentine sefer düzenleyecek. Pegasus’un da önümüzdeki günlerde hem yeni dış hat noktalarını açıklayacağı tahmin ediliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 37 ülkeden 117 destinasyona uçuluyor. Bu seferlerin 80’i yurt dışına, 37’si ise yurt içine gerçekleştiriliyor.

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