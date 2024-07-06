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Gündem Sabiha Gökçen'de alkollü taksici terörü: Önüne geleni biçti!
Gündem

Sabiha Gökçen'de alkollü taksici terörü: Önüne geleni biçti!

Yeniakit Publisher
2024-07-06 10:33:00 - 2024-07-06 10:37:06

Sabiha Gökçen'de alkollü bir taksici önüne gelene çarparak yoluna devam etti. O anlar kameralara yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, iddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen taksi şoförü, aracıyla ortalığı birbirine kattı. Araçlara ve kaldırımdaki direklere çarpan taksi şoförü ortalığı savaş alanına çevirdikten sonra olay yerinden uzaklaştı. O onlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, havalimanına ait araç geçişinin bulunduğu noktaya alkollü gelen taksi şoförü, aracını rastgele sürmeye başladı. Yol üzerindeki araçlara ardından da kaldırımı çarpan taksi şoförü bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. O esnada orada bulunan yayalar, kaçışmaya başladı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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