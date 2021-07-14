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Gündem Sabiha Gökçen'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı
Gündem

Sabiha Gökçen'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi" açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 16:03:00 -
Sabiha Gökçen'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide, darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşanan olayları anlatan 40 fotoğraf yer alıyor.

Sergiyi gezen yolculardan Ali Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, serginin çok anlamlı ve dramatik olduğunu söyledi.

Bu serginin geçmiş ihanetleri unutmamak, bunlara tekrar mahal vermemek açısından çok güzel olduğunu ifade eden Kaya, "Tarihimiz boyunca özgürlüğümüzü seven bir milletiz. İnşallah bir daha böyle şeylere izin vermez milletimiz. Bir oluruz, iri oluruz, diri oluruz." dedi.

Sergide, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TBMM ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilen fotoğraflar yer alıyor. Havalimanında, 20 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak sergide görevli jandarma personeli yolculara bilgi veriyor.

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