Sabiha Gökçen, yolcu sayısını 8 ayda yüzde 11 artırdı

Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yılın 8 ayında yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artırarak toplam 22,8 milyon kişiye ev sahipliği yaptı.

AĞUSTOS BEREKETİ

Sadece ağustos ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’nı toplam 3 milyon 320 bin 921 kişi kullandı. Ağustos ayında yolcu artışı geçen yıla göre yüzde 9 oldu. Bu oran ağustosta dış hat yolcularında yüzde 12, iç hat yolcularında ise yüzde 7 olarak gerçekleşti.

ÇİFT HANELİ BÜYÜME

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG’nin üst yöneticisi Ersel Göral, 2018 yılbaşından beri yolcu sayılarında elde ettikleri çift haneli büyümenin ağustos ayında da devam etmesinin kendileri için memnuniyet verici olduğunu belirtti. Hedeflerinin 2018 yılı sonunda da bu büyüme rakamını korumak olduğunu kaydeden Göral, “Çok yoğun ve bizim adımıza rekorlarla dolu bir yaz sezonunu artık geride bırakıyoruz. Havalimanı içindeki tüm iş ortaklarımızla birlikte operasyonel açıdan sorunsuz bir dönem olması için büyük gayret gösterdik. Bu arada bizim için önemli bir yatırım olan iç hatlar ek binamızı da hizmete soktuk. 2. pist ve metro bağlantısı yatırımlarının da devreye girmesi ile 8 ayda elde ettiğimiz büyümeyi daha da sürdürülebilir kılacağız” ifadelerini kullandı.