THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Sabiha Gökçen, yolcu sayısını 8 ayda yüzde 11 artırdı

Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yılın 8 ayında yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artırarak toplam 22,8 milyon kişiye kucak açtı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 09:57
Sabiha Gökçen, yolcu sayısını 8 ayda yüzde 11 artırdı

Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yılın 8 ayında yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artırarak toplam 22,8 milyon kişiye ev sahipliği yaptı.

AĞUSTOS BEREKETİ

Sadece ağustos ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’nı toplam 3 milyon 320 bin 921 kişi kullandı. Ağustos ayında yolcu artışı geçen yıla göre yüzde 9 oldu. Bu oran ağustosta dış hat yolcularında yüzde 12, iç hat yolcularında ise yüzde 7 olarak gerçekleşti.

ÇİFT HANELİ BÜYÜME

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG’nin üst yöneticisi Ersel Göral, 2018 yılbaşından beri yolcu sayılarında elde ettikleri çift haneli büyümenin ağustos ayında da devam etmesinin kendileri için memnuniyet verici olduğunu belirtti. Hedeflerinin 2018 yılı sonunda da bu büyüme rakamını korumak olduğunu kaydeden Göral, “Çok yoğun ve bizim adımıza rekorlarla dolu bir yaz sezonunu artık geride bırakıyoruz. Havalimanı içindeki tüm iş ortaklarımızla birlikte operasyonel açıdan sorunsuz bir dönem olması için büyük gayret gösterdik. Bu arada bizim için önemli bir yatırım olan iç hatlar ek binamızı da hizmete soktuk. 2. pist ve metro bağlantısı yatırımlarının da devreye girmesi ile 8 ayda elde ettiğimiz büyümeyi daha da sürdürülebilir kılacağız” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 09:57
  1. İstanbul
  2. Sabiha Gökçen Havalimanı
  3. yolcu sayısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TESK’ten ticari akaryakıt talebi
    1. TESK’ten ticari akaryakıt talebi
    2. Antalya’ya havadan 10 milyon turist..
    3. Büyüme rakamları açıklandı
    4. THY personel alımı başvuru formu 2018..
    5. Sabiha Gökçen, yolcu sayısını 8 ayda..
    6. ABD ticarette de devre dışı kalacak
    7. Ankara Valiliğinden 'şarbon' açıklaması
    8. Kur artışı haksız zammın bahanesi olamaz
    9. Dolarda 5.20 seviyesi mümkün
    10. Ankara'da 13 binbaşı hakkında..
    11. 2018-2019 eğitim öğretim yılında..
    12. Şimdi atak olma zamanı
    13. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    14. Emeklilikte yaşa takılanlar, 1 Ekim'e..
    15. Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    16. Okullar açılıyor! İşte alınan tedbirler
    17. Itagüi Ditaires - Once Caldas maçı ne..
    18. Tatile gitmeselerdi linç edileceklerdi!
    19. Atletico Mineiro - Atletico Paranaense..
    20. Fedakar öğretmenler okullarını eğitime..
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Meteoroloji'den İstanbullulara kritik uyarı!
    Meteoroloji'den İstanbullulara kritik uyarı!

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Yerli üreticiye sağlık market dopingi
    Yerli üreticiye sağlık market dopingi
    'Komşu' Yunanistan'da Türklere saldırı!
    'Komşu' Yunanistan'da Türklere saldırı!