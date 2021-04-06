Sabiha Gökçen metroyla Kadıköy'e kesintisiz bağlanıyor

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattının ilk ray kaynağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi. Şeyhli istasyonunda düzenlenen törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, ulaştırma, habercilik, lojistik, demiryolu, altyapı ve benzeri alanlarda sağlanan ilerlemeden ve hayata geçen projelerden bahsetti.

Bakanlık tarafından yapılıyor

İstanbul’a bugüne dek 80 kilometrelik kent içi raylı sistem kazandırdıklarını kaydeden Karaismailoğlu, “Devam ettiğimiz 5 önemli metro hattının toplam uzunluğu tam 91 kilometredir. Çok yakında yapımına başlayacağımız iki metro hattı da 13,5 kilometre uzunluğundadır. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul’un kent içi raylı sistemlerinin yarısını bakanlığımız yapmış olacaktır” diye konuştu.

Havalimanlarına metro bağlantısı

Karaismailoğlu, İstanbul’daki iki havaalanını da şehir merkezine metro konforuyla bağlayarak hızlı ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sunmak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Metrolarla sadece havaalanlarını bağlamıyor güzergah üzerindeki istasyonlarla da mahallelerimizi merkezlere bağlıyoruz. Bu çerçevede, bugün ilk ray kaynağını yapmakta olduğumuz Pendik Tavşantepe- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızda çalışmaları süratle devam ettiriyoruz. Bu hattımız, İstanbul’un şehirler ve milletlerarası hava ulaşım terminallerinden birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Pendik Metro Hattı arasında raylı sistem bağlantısını kesintisiz sağlayacaktır.” Karaismailoğlu, 7,4 kilometre uzunlukta olan ve 4 istasyonu bulunan bu hatta saatte tek yönde 70 bin yolcunun rahat, hızlı, güvenli ve ekonomik olarak seyahat edebileceğini söyledi.

5 metro hattının yapımı devam ediyor

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul’da, bakanlık tarafından inşa edilen “Pendik-TavşantepeSabiha Gökçen Havalimanı”, “Bakırköy sahil (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı”, “Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir”, “Gayrettepe-Kağıthane-Kemerburgaz-İstanbul Havalimanı”, “Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir-Arnavutkoy-İstanbul Havalimanı” metro hatlarının yapımının devam ettiğini söyledi.

İstanbul hizmet ister

Bu hatlara ek olarak “Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistem Hattı” ile “Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projesi”ne de en kısa sürede başlanacağını dile getiren Karaismailoğlu, “İstanbul’un ihtiyaçları her geçen gün artıyor. İstanbul hizmet ister. Devlet aklı, ileri görüşlülüğü ve planlı bir yaklaşımla İstanbul’u yarınlara eksiksiz olarak hazırlamak bizim için çok önemli. İstanbullular müsterih olsun. Devletimiz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tüm imkanlarıyla İstanbul’a dört elle sarılmıştır. İstanbullular için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” dedi.