Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen seferlere ilişkin açıklama

Yurt genelinde etkili olan sağanak ve fırtına hava ulaşımını sekteye uğrattı. Art arda sefer iptali haberleri geldi. Bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) iptal edilen uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.

"UÇUŞLARIN YÜZDE 10'U İPTAL EDİLECEK"

Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, dün bildirilen uçuş iptallerine ilave olarak, bugün ve yarınki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.

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