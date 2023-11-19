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Yerel Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen seferlere ilişkin açıklama
Yerel

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen seferlere ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-11-19 07:06:00 -
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen seferlere ilişkin açıklama

HEAŞ, bugün ve yarın yapılacak uçuşların yüzde 10'unun iptal edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” ifadesine yer verildi.

Yurt genelinde etkili olan sağanak ve fırtına hava ulaşımını sekteye uğrattı. Art arda sefer iptali haberleri geldi. Bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) iptal edilen uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.

"UÇUŞLARIN YÜZDE 10'U İPTAL EDİLECEK"

Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, dün bildirilen uçuş iptallerine ilave olarak, bugün ve yarınki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.

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