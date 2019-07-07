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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hat yolcusu yüzde 31 arttı

Havalimanında geçen ay 2018'in aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 31 artışla 1 milyon 193 bin olarak gerçekleşti

07 Temmuz 2019 Pazar 12:48
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hat yolcusu yüzde 31 arttı

İSTANBUL(AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen ay 2018'in aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 31 artışla 1 milyon 193 bin oldu.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bu yılın ilk yarı yolcu istatistikleri belli oldu.

Yılın ilk 6 ayında toplam yolcu sayısı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 16 milyon 745 bin olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında iç hat yolcusu sayısı yüzde 9 artarak 10 milyon 398 bin, dış hat yolcusu ise yüzde 21 artarak 6 milyon 347 bin olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 109 bin 567 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen ay dış hatlar yolcusunda büyük artış oldu. Haziran ayında dış hatlarda yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 1 milyon 193 bin olarak gerçekleşti.

Haziran ayında toplam yolcu sayısı da yüzde 9 artışla 3 milyon 61 bin oldu.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 12:48
  1. ilk 6 ay
  2. Sabiha Gökçen

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