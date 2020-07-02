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Seyahat

Sabiha Gökçen Havalimanına nasıl gidilir? Sabiha Gökçen metro hatları

Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattına ilişkin son dakika açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hem Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşımında hem de Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü- İstanbul Havalimanı-Halkalı hattı konusunda müjdelerde bulundu. Peki Sabiha Gökçen Havalimanına nasıl gidilir? İşte Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşım hatları.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:30:00 - 2020-07-02 14:31:27
Sabiha Gökçen Havalimanına nasıl gidilir? Sabiha Gökçen metro hatları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı (Metro inşaatı) incelemesi yaptı. Karaismailoğlu şöyle konuştu: “Biliyorsunuz Pendik Tavşantepe İstasyonu, Kartal Metro Hattı'nın bir parçası. Kadıköy'den binen bir vatandaşımız aktarmasız olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar gelecek. Bunun devamında Pendik Marmaray İstasyonu'ndan Sabiha Gökçen bağlantısı da kısa zamanda bitirilirse, o belediye tarafından yapılıyor, bitirilirse yine Ankara'dan Marmaray'la gelen bir yolcunun Sabiha Gökçen Havalimanı'na erişimi metroyla sağlanmış olacak."

Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü- İstanbul Havalimanı-Halkalı

Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü- İstanbul Havalimanı-Halkalı hattıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, büyük hatları şehir içi hatlarla entegre etmenin çabası içinde olduklarını anlattı.

Karaismailoğlu, "Kara yollarında, hava yollarında başardığımız işleri, demir yolunda da en kısa zamanda başarıp demir yolu ağlarının 2023, 2025 hedeflerimizi sağlama doğrultusunda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Karaismailoğlu, "Konya Karaman arasını işletmeye alacağız, yolcu taşıyacağız. Bunun yanında Ankara-İzmir, Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Adana-Mersin-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hatlarımızda da çalışmalar devam ediyor. Projesini tamamladığımız hatlar var, onlarla da ilgili finansman ve ihale çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

 

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