Sabiha Gökçen Havalimanı’ında bu kez de canlı arı yakalandı!

Yurt dışından Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen yabancı uyruklu bir şahıstan şüphelenen ekipler, şahsı yakın takibe aldı. Şüpheli şahıs gümrük ve pasaport işlemleri sırasında tedirgin halleriyle dikkat çekerken ekiplerce x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama sistemi esnasında şüpheli yoğunluklar tespit eden ekipler, şahsa ait olan bagajları fiziki kontrole tabi tuttu.

1240 adet Karniyol cinsi canlı arı ekipler tarafından kurtarıldı

Şüpheli şahısın nezaretinde yapılan kontrollerde 205 şeffaf kutu içerisinde her kutuda 6 adet olmak üzere toplamda 1240 adet Karniyol cinsi canlı arı ekipler tarafından kurtarıldı. Arıların ırkını araştıran ekipler bu ırkın çevre koşullarına daha çabuk adapte olduğu ve ilkbahar döneminde daha kısa zamanda çoğaldığı için bal ve polen veriminin diğer ırklardan daha fazla olması nedeniyle kaçakçıların faaliyetlerine konu olduğu anlaşıldı.

Yakalanan arılar koruma altına alınması için Pendik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edildi

Türkiye’deki arı ırklarının bozulmasını önleyen Gümrük Muhafaza ekipleri, canlıların doğal yaşamlarını, yaşama biçimlerinin değişmesini engelleyip ekosistemi denge halinde tutmaya da katkı sağlamış oldu. Yakalanan arılar koruma altına alınması için Pendik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edilirken, konuyla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.