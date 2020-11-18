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Aktüel Sabiha Gökçen Havalimanı, "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" seçildi
Aktüel

Sabiha Gökçen Havalimanı, "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" seçildi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:10:42 -
Sabiha Gökçen Havalimanı, "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" seçildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" seçildi.

ACI Europe tarafından yapılan açıklamaya göre Sabiha Gökçen Havalimanı, 25-40 milyon yolcuya sahip havalimanları kategorisinde Yüksek Övgüye Değer Havalimanı olarak belirlendi.

Söz konusu ödülün gerekçeleri ise mayıs ayından bu yana terminal binası içinde alınan Kovid-19 önlemleri, yolculara sunulan dijital çözümler ve kapalı kalınan nisan-mayıs aylarında havalimanı genelinde yapılan bakım ve onarım faaliyetleri olarak sıralandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı 2018 yılında da yine ACI Europe tarafından "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" olarak seçilmişti.

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