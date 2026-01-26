Sabiha Gökçen Avrupa bağlantılarına Slovenya’yı da ekledi! Başkent Ljubljana’ya direkt uçuşlar başladı

2025 yılını rekor büyüme rakamlarıyla geride bırakan ISG, bu yeni hat ile hem iki ülke arasındaki ticari ve kültürel bağları güçlendirmeyi hem de yolcularına Orta Avrupa’nın kalbine erişilebilir ve konforlu seyahat imkanı sunmayı hedefliyor.

TÜRKİYE’NİN 2’İNCİ, AVRUPA’NIN 9’UNCU EN YOĞUN HAVALİMANI

Türkiye’nin yolcu trafiği bakımından en büyük 2’nci, Avrupa’nın ise en yoğun 9’uncu havalimanı konumunda olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG), Avrupa kıtası genelindeki güçlü varlığını yeni bir destinasyonla perçinledi. Avrupa’ya açılan stratejik kapılarına Slovenya’nın büyüleyici başkenti Ljubljana’yı (LJU) da ekleyen Sabiha Gökçen, küresel bağlantı ağını genişletti. Pegasus Hava Yolları’nın, Sabiha Gökçen SAW – Ljubljana (LJU) hattının açılışı için düzenlenen törene Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Fahri Konsolos Mustafa Başar Arıoğlu, Pegasus Hava Yolları (PGS) Genel Müdürü (CEO) Güliz Öztürk, PGS Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, PGS Satış Direktörü Emre Pekesen, ISG Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı (CCSO) Kerem Maybek, ISG Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Hanita Ahmad ve terminal çalışanları katıldı.

“TÜRKLERİN SLOVEN HALKININ KALBİNDE ÖZEL BİR YERİ VAR”

Törende konuşan Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ljubljana (LJU) rotası için emek harcayan herkese teşekkür ederek “Yeni bir havayolu şirketi sadece bir seyahat aracı değil, aynı zamanda insanları birbirine bağlamanın bir yoludur. Türklerin Sloven halkının kalbinde özel bir yeri var ve bence bu karşılıklı bir durum. Bu yüzden uçakların dolu olacağından şüphem yok. Hem iki ülke hem havayolu şirketi hem de bu havalimanı için çok güzel bir hikayemiz olacağını düşünüyorum. İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaşayan Slovenya vatandaşları arasında bu haberin yarattığı heyecanı bizzat kendi gözlerimle gördüm. Yeni hat, İstanbul'u, Türkiye'yi deneyimlemek isteyen veya Ljubljana’yı görmek isteyenler için yeni bir fırsat yaratıyor.” dedi.

“LJUBLJANA ROTASI ÜZERİNDE BEŞ YILDAN FAZLADIR ÇALIŞTIK”

Ljubljana rotası üzerinde beş yıldan fazladır çalıştıklarını ve çok heyecanlı olduklarını ifade eden Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü (CEO) Güliz Öztürk, “Pegasus'ta havacılığı sadece bir ulaşım hizmeti olarak görmüyoruz. Yolculuğu erişilebilir, dijital ve müşteri odaklı bir deneyime dönüştürmek için çalışıyoruz. Bu nedenle Ljubljana'ya direkt uçuşların başlatılması bu yolculukta önemli bir adım. Bugün Pegasus, küresel olarak en verimli ve en hızlı büyüyen düşük maliyetli havayollarından biridir. Genç filomuz, dijitalleşme odaklı iş modelimiz ve yüksek operasyonel disiplinimiz sayesinde, aslında yeniliği başlatan, statükoyu sorgulayan, herkesin bildiği ve havacılık sektöründe rekabete öncülük eden bir marka haline geldik. Şu anda misafirlerimizi 55 ülkede 158 destinasyona bağlıyor ve herkes için erişilebilir bir havayolu deneyimini güçlendirmeye katkıda bulunuyoruz. Bu uçuşları turizme, ticarete ve kültürel etkileşime yeni bir ivme kazandıracak güçlü bir köprü olarak görüyoruz. Ljubljana da İstanbul da çok güzel şehirler. Hem Türk turistler hem de Sloven turistler için bu yeni hat iyi bir destinasyon olacak. Gelecek için net bir vizyonumuz var: daha dijital, daha sürdürülebilir, daha bağlantılı, herkes için daha erişilebilir bir havacılık deneyimi. Dolayısıyla burada atılan her adım aslında bu vizyonun bir parçası.” ifadelerini kullandı.

“YENİ HAT İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TURİZM, KÜLTÜR VE TİCARİ BAĞLARA DEĞER KATACAK”

Pegasus ile ISG'nin 20 yıldır devam eden iş birliğini hatırlatan ISG Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı (CCSO) Kerem Maybek ise "Bu uzun soluklu yolculuk, ortak vizyonumuzun bir kanıtı olarak havalimanımızın istikrarlı büyümesinin ve operasyonel mükemmelliğin temel taşı olmaya devam etmektedir." dedi. Ljubljana'yı daha önce birkaç kez ziyaret ettiğini belirten Maybek, "Her zaman eşsiz karakteri, sakinliği ve yüksek yaşam kalitesiyle İstanbul'a mükemmel bir kardeş şehir olduğunu düşünmüşümdür. Yeni hattın iki ülke arasındaki turizm, kültür ve ticari bağlara muazzam bir değer katacağına eminim." şeklinde konuştu.

YOLCULAR TÜRK LOKUMU İKRAM EDİLEREK UĞURLANDI

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek hattın resmi açılışı gerçekleştirildi ve yeni hattın ilk uçağı Ljubljana’ya uğurlandı. Yolculara Gate bölgesinde Türk lokumu ikram edilirken oluşturulan alanda bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

İKİ ŞEHİR ORTALAMA 2 SAAT 20 DAKİKALIK UÇUŞLA BİRBİRİNE BAĞLANDI

Bu yıl 25. yaşını kutlayan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yeni iş birliğiyle birlikte 23 havayolu ile 55 ülkede, 39’u iç hat, 115’i dış hat olmak üzere toplam 154 destinasyonu İstanbul’a bağlıyor. Bugün karşılıklı seferlerin başladığı yeni hat, İstanbul Sabiha Gökçen’in Slovenya’daki ilk bağlantısı olurken Türkiye ile Slovenya arasındaki ulaşım seçeneklerini de genişletecek. SAW – LJU hattındaki seferler haftada 3 frekans olarak Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri gerçekleştirilecek. Hem Sabiha Gökçen Havalimanı’nın hem de Ljubljana Joze Pucnik Havaalanının şehir merkezlerine olan yakınlığı ve rahat ulaşım avantajları, her iki şehir arasında kolay ve konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor.