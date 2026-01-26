İnanılır gibi değil! Suriye’nin altına şehir kurmuşlar "Yeraltı Ordusu"nun Kirli Yüzü!

Ele geçirilen ve video deşifresinde detayları verilen devasa yeraltı şehirleri, basit birer sığınak değil, adeta birer mühendislik harikası! Terör örgütü PKK/YPG’nin kendi imkanlarıyla yapmasının imkansız olduğu bu yapılar;

7 Metre Yükseklik: Kamyon ve tırların rahatça mühimmat taşıyabildiği lojistik otobanlar,

Kamyon ve tırların rahatça mühimmat taşıyabildiği lojistik otobanlar, Füzeye Dayanıklı Beton: Her türlü hava harekatına ve ağır bombardımana karşı özel teknolojilerle korunmuş duvarlar,

Her türlü hava harekatına ve ağır bombardımana karşı özel teknolojilerle korunmuş duvarlar, Devasa Kompleksler: Binlerce kişilik konferans salonları, tam teşekküllü hastaneler ve dijital sistemlerle donatılmış harekat odalarıyla dikkat çekiyor.

Uzmanlar, bu yapıların ancak NATO standartlarında bir askeri akılla tasarlanabileceğine dikkat çekerek, şer ittifakının bölgeyi Türkiye’ye karşı kalıcı bir garnizon haline getirmeye çalıştığını vurguluyor.

Siviller "Canlı Kalkan", İbadethaneler "Siper" Yapıldı!

Terör örgütünün alçaklığı sadece tünellerle sınırlı kalmıyor. Bu yeraltı labirentlerinin çıkış noktaları bilinçli olarak okulların, hastanelerin, camilerin ve kiliselerin altına yapılıyor. Bu kirli stratejinin tek bir amacı var: Türk askerinin masum sivillere ve ibadethanelere olan hassasiyetini suistimal etmek. Sivilleri kendine canlı kalkan yapan bu yapı, Batı’nın "insan hakları" maskesi altında nasıl bir canavarı beslediğini de kanıtlıyor.

Mağduriyet Edebiyatı Altında Gizlenen Büyük İhanet

Bir yanda milyar dolarlık tüneller kazıp her türlü lüksü yeraltına taşıyan "dağ kadrosu", diğer yanda ise dondurucu soğukta bir battaniyeye muhtaç bırakılan sivil halk... Örgüt, bölgenin petrol ve tarım zenginliklerini bu tünellere gömerken, dış dünyada "mazlum halk" imajı çizerek mağduriyet rantı devşirmeye devam ediyor.

"Mesele Türkiye’nin Varlığıdır"

Türkiye’nin yürüttüğü operasyonlar, sadece üç-beş teröriste karşı değil; İsrail’in lojistik aklına, ABD’nin askeri desteğine ve Avrupa’nın kirli fonlarına karşı verilen bir varlık mücadelesidir. Videoda da haykırıldığı gibi; bu gerçekleri görüp de hala terör seviciliği yapanlar, bu milletin evladı olamaz.

Bu video, Türk milletine kurulan büyük tuzağın bir belgesidir. Şimdi vakit, bu kirli planı deşifre etme ve milli birliği her zamankinden daha güçlü tutma vaktidir.