  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Belediye Başkanı’nı öldürmüştü: Hakim karşısına çıktı Filistinli anne ve bebeklerin öldürülmesini isteyen İsrailli siyasetçiden YPG'li kadınlara övgü! CHP’den suyu bulandırma çabası: Aziz İhsan Aktaş davasında büyük gün geldi çattı Huyu suyu aynı İsrail: YPG, kamikaze drone saldırılarıyla ateşkesi ihlal ediyor! İsrailli siyasetçi açık açık söyledi ‘Türkiye karşısında şansımız yok’ İsrail, Doğu Kudüs’teki BM merkezini kundakladı Yahudilerin itirafı dünyanın gündeminde 'Türkiye İsrail'in güvenliğini bozdu' Aziz İhsan Aktaş davası başlıyor! CHPli yolsuzluk şüphelileri için hesap vakti Türkiye Akkuyu ile küresel sahnede CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı
Gündem İnanılır gibi değil! Suriye’nin altına şehir kurmuşlar "Yeraltı Ordusu"nun Kirli Yüzü!
Gündem

İnanılır gibi değil! Suriye’nin altına şehir kurmuşlar "Yeraltı Ordusu"nun Kirli Yüzü!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit eden yapının, sadece elinde Kalaşnikof olan birkaç teröristten ibaret olduğunu sananlar büyük bir gaflet içindedir. Ortaya çıkan son görüntüler ve saha gerçekleri, bölgedeki terör oluşumunun arkasında ABD, İsrail ve Batılı güçlerin mühendislik dehasının, lojistik aklının ve milyarlarca dolarlık yatırımının olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ele geçirilen ve video deşifresinde detayları verilen devasa yeraltı şehirleri, basit birer sığınak değil, adeta birer mühendislik harikası! Terör örgütü PKK/YPG’nin kendi imkanlarıyla yapmasının imkansız olduğu bu yapılar;

  • 7 Metre Yükseklik: Kamyon ve tırların rahatça mühimmat taşıyabildiği lojistik otobanlar,
  • Füzeye Dayanıklı Beton: Her türlü hava harekatına ve ağır bombardımana karşı özel teknolojilerle korunmuş duvarlar,
  • Devasa Kompleksler: Binlerce kişilik konferans salonları, tam teşekküllü hastaneler ve dijital sistemlerle donatılmış harekat odalarıyla dikkat çekiyor.

 

Uzmanlar, bu yapıların ancak NATO standartlarında bir askeri akılla tasarlanabileceğine dikkat çekerek, şer ittifakının bölgeyi Türkiye’ye karşı kalıcı bir garnizon haline getirmeye çalıştığını vurguluyor.

 

Siviller "Canlı Kalkan", İbadethaneler "Siper" Yapıldı!

Terör örgütünün alçaklığı sadece tünellerle sınırlı kalmıyor. Bu yeraltı labirentlerinin çıkış noktaları bilinçli olarak okulların, hastanelerin, camilerin ve kiliselerin altına yapılıyor. Bu kirli stratejinin tek bir amacı var: Türk askerinin masum sivillere ve ibadethanelere olan hassasiyetini suistimal etmek. Sivilleri kendine canlı kalkan yapan bu yapı, Batı’nın "insan hakları" maskesi altında nasıl bir canavarı beslediğini de kanıtlıyor.

 

Mağduriyet Edebiyatı Altında Gizlenen Büyük İhanet

Bir yanda milyar dolarlık tüneller kazıp her türlü lüksü yeraltına taşıyan "dağ kadrosu", diğer yanda ise dondurucu soğukta bir battaniyeye muhtaç bırakılan sivil halk... Örgüt, bölgenin petrol ve tarım zenginliklerini bu tünellere gömerken, dış dünyada "mazlum halk" imajı çizerek mağduriyet rantı devşirmeye devam ediyor.

 

"Mesele Türkiye’nin Varlığıdır"

Türkiye’nin yürüttüğü operasyonlar, sadece üç-beş teröriste karşı değil; İsrail’in lojistik aklına, ABD’nin askeri desteğine ve Avrupa’nın kirli fonlarına karşı verilen bir varlık mücadelesidir. Videoda da haykırıldığı gibi; bu gerçekleri görüp de hala terör seviciliği yapanlar, bu milletin evladı olamaz.

 

Bu video, Türk milletine kurulan büyük tuzağın bir belgesidir. Şimdi vakit, bu kirli planı deşifre etme ve milli birliği her zamankinden daha güçlü tutma vaktidir.

22 kilometrelik dev tünel: Dağları delen proje 3 saati 20 dakikaya indirdi
22 kilometrelik dev tünel: Dağları delen proje 3 saati 20 dakikaya indirdi

Dünya

22 kilometrelik dev tünel: Dağları delen proje 3 saati 20 dakikaya indirdi

Çin dağları deldi, İşte dünyanın en uzun otoyol tüneli
Çin dağları deldi, İşte dünyanın en uzun otoyol tüneli

Gündem

Çin dağları deldi, İşte dünyanın en uzun otoyol tüneli

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HAMDİ

Bunlar kalleş hain israilin cocukları hepsi bertaraf edilmeli acıkanlar da onlardandır
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23