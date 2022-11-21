Sabancı Ventures dijital fabrika platformu Supply Chain Wizard’a 1.5 milyon dolar yatırım yaptı

2014 yılında Evren Özkaya tarafından kurulan ABD merkezli SCW.AI, sunduğu tedarik zinciri ve fabrika yönetim platformu ile üretim performansının, iş gücü ve operasyonel faaliyetlerin yakından takip edilmesini sağlayarak, tüm üretim süreçlerini dijitalleştiriyor ve veri toplamayı otomatik hale getirerek üretimde kalite ve performansın artırılmasını sağlıyor. Thermofisher, Takeda, BP, Catalent gibi birçok global müşteriye sahip olan SCW.AI, halihazırda toplam 35 fabrikaya hizmet veriyor.

Sabancı Ventures geçtiğimiz yıllarda Thread In Motion ve Lumnion’a, bu yıl ise Zack.ai, Bulutistan, Albert Health ve Figopara’ya yatırım yapmıştı. Bu yatırımla birlikte 2020 yılının sonunda kurulan Sabancı Ventures’ın portföyündeki toplam girişim sayısı 7’ye, 2022 yılında yatırım yaptığı şirket sayısı ise 5’e yükseldi. 2022 yılında yapılan toplam yatırım tutarı ise 7 milyon dolara ulaştı.