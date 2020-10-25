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Ekonomi Sabancı Vakfı’ndan 14 yılda 28,5 milyon TL hibe desteği
Ekonomi

Sabancı Vakfı’ndan 14 yılda 28,5 milyon TL hibe desteği

Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında 14 yılda 173 projeye 28,5 milyon TL’nin üzerinde destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:06:00 -
Sabancı Vakfı’ndan 14 yılda 28,5 milyon TL hibe desteği

Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını bu yıl online olarak gerçekleştirdiği “Ekim Zamanı” toplantısında bir araya getirdi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen online buluşmada, 2019-2020 yıllarında Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği alan sivil toplum kuruluşlarının (STK) proje hikayeleri paylaşıldı. Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına 14 yıldır kesintisiz hibe desteği veren tek vakıf olan Sabancı Vakfı, bugüne kadar 173 projeye, 28,5 milyon TL’nin üzerinde hibe verdi. Vakıf, kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren STK’lara hibe desteğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe desteği de sağlıyor. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, toplumsal gelişme için sivil toplum kuruluşlarının en etkili aktörler olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Salgın süresince toplumsal sorunlarla mücadele eden sivil toplum kuruluşları pandeminin getirdiği ek zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Bu dönemde pek çok kurumun faaliyetlerine devam edemediğini, hatta kapanma noktasına geldiğini üzülerek görüyoruz. Böyle zorlu dönemlerde sivil toplumu desteklemek daha büyük önem kazanıyor. Sabancı Vakfı olarak birlikte çalıştığımız sivil toplum kuruluşlarının değişen ihtiyaçlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye gayret ediyoruz.”

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