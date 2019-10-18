Sabancı Vakfı’dan 159 projeye 23 milyon TL hibe

Sabancı Vakfı, hibe programı kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını, Sabancı Center’da düzenlenen “Ekim Zamanı Deneyim Paylaşım” toplantısında buluşturdu. Toplantıda, 2018-2019’da Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği alan 10 sivil toplum kuruluşunun, deneyimleri ve projelerinin hikayeleri katılımcılarla paylaşıldı. Hayırseverlik faaliyetlerini 45 yıldır sürdüklerini anlatan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Sabancı Topluluğu’nun Kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın ‘Bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşmak’ ilkesiyle 45 yıldır hayırseverlik faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu toprakların insanlarını seviyor, güveniyor ve elimizden geldiğince destekliyoruz” diye konuştu.

“Bu yıl eğitim projelerine odaklandık”

12 yıldır hibe programları ile sivil toplum kuruluşlarını desteklediklerini anlatan Sabancı, “Sabancı Vakfı olarak 12 yılda Türkiye’nin 75 ilinde 159 projeye 23 milyon TL’nin üzerinde hibe desteği verdik ve pek çok insanın hayatına dokunduk. Bu yıl eğitim projelerine odaklanarak, kaliteli hak temelli eğitimi destekleyen ve eğitime erişim için çalışan sivil toplum örgütlerini seçtik. Bizim verdiğimiz destek her zaman olduğu gibi toprağa bir tohum ekmekti” dedi.

Öte yandan, Ashoka Türkiye, Başka Bir Okul Mümkün Derneği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Köy Okulları Değişim Ağı Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Nirengi Derneği, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı, Rengarenk Umutlar Derneği, Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı proje temsilcileri, projelerinin sonuçlarını, projelerini hayata geçirirken yaşadıkları deneyimleri, gelecek dönem için planlarını ve projelerden yararlanan insanların öykülerini toplantıda anlattı.

Ayrıca toplantı kapsamında bu yıl ilk defa atölyeler de düzenlendi. Bu atölyelerde, engelli hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuğun iyi olma hali ve öğretmenlerin güçlenmesi gibi konular ele alındı.

Hibe Programı kapsamında desteklenen projelerin öykülerinin yer aldığı “Ekim Zamanı Hibe Programı Öyküleri” kitabına “www.sabancivakfi.org” adresinden ulaşılabiliyor.