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Aktüel Sabancı Üniversitesi'nin hikayesi kitaba dönüştü
Aktüel

Sabancı Üniversitesi'nin hikayesi kitaba dönüştü

Sabancı Üniversitesi’nin Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı: - "Bu kitapla Sabancı Üniversitesi'nin hayal edildiği, hayata geçirildiği ve bugünlere gelmesini sağlayan yolculukta gönülden verilen emeği anlatmak istedim" - "Umuyorum ki Sabancı Üniversitesi'nin hikayesi, benzer hayalleri kuranlara cesaret ve ilham verir"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:28:01 -
Sabancı Üniversitesi'nin hikayesi kitaba dönüştü

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi'nin Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi'nin kuruluş fikrinin ortaya çıktığı andan bugüne kadar geçen süreci "Bir Üniversite Var Ederken" kitabında anlattı.

Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Alfa Yayınları'ndan çıkan kitabın geliri Sabancı Üniversitesi Burs Fonu’na bağışlanacak.

Kitapta üniversitenin Güler Sabancı'nın kendi yaşam ve kariyer yolculuğundaki yerinin yanı sıra kurumsallaşma sürecinde geçtiği aşamalara da yer veriliyor.

Güler Sabancı, kitapta kuruluşundan bu yana geçen 20 yılda Türkiye'nin yükseköğrenim yakın tarihine de bir not düşüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi'nin Sabancı Ailesi ve Sabancı Vakfı'nın destekleriyle "bir dünya üniversitesi" olma vizyonuyla yola çıktığını ifade etti.

Üniversitenin bugün 20. yılını kutladığına ve birbirinden başarılı mezunları, uluslararası iş birlikleri, akademik dünyadaki saygınlığı ile örnek bir kurum haline geldiğine işaret eden Sabancı, "Ben de bu kitapla Sabancı Üniversitesi'nin hayal edildiği, hayata geçirildiği ve bugünlere gelmesini sağlayan yolculukta gönülden verilen emeği anlatmak istedim. Aynı zamanda, bu kitabı Sabancı Üniversitesi'ne katkısı bulunan herkese teşekkür etme fırsatı olarak da görüyorum. Umuyorum ki Sabancı Üniversitesi'nin hikayesi, benzer hayalleri kuranlara cesaret ve ilham verir." değerlendirmelerini yaptı.

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