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Ekonomi Sabancı Üniversitesi (SÜ) araştırma görevlisi alacak
Ekonomi

Sabancı Üniversitesi (SÜ) araştırma görevlisi alacak

Sabancı Üniversitesi 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birime karşısında belirtilen unvanda Öğretim Elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 13:36:00 -
Sabancı Üniversitesi (SÜ) araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuracak  adayların,  09.11.2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki Öğretim  Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir

Başvurular başvuru tarihinden önce kadro alımı yapacak olan ilgili fakülteye istenen belgeler ile birlikte posta veya e-mail yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADRO İLANLARI:

İlan Tarihi                                                    : 04.02.2022

Son Başvuru Tarihi                                      : 18.02.2022

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi               : 21.02.2022

Giriş Sınavı Tarihi                                       : 24.02.2022

Sonuç Açıklama Tarihi                                : 28.02.2022

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi     : http://fens.sabanciuniv.edu

Başvuru Şekli                                               : Posta veya e-mail yolu ile

Telefon Numarası                                           0216 483 96 03

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri            : e-posta: [email protected]

Adres: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Orta Mah. Üniversite Cad. No: 27   34956 Orhanlı - Tuzla / İSTANBUL

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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