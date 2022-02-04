Sabancı Üniversitesi (SÜ) araştırma görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birime karşısında belirtilen unvanda Öğretim Elemanı alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir
Başvurular başvuru tarihinden önce kadro alımı yapacak olan ilgili fakülteye istenen belgeler ile birlikte posta veya e-mail yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.)
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADRO İLANLARI:
İlan Tarihi : 04.02.2022
Son Başvuru Tarihi : 18.02.2022
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 21.02.2022
Giriş Sınavı Tarihi : 24.02.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 28.02.2022
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : http://fens.sabanciuniv.edu
Başvuru Şekli : Posta veya e-mail yolu ile
Telefon Numarası 0216 483 96 03
Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri : e-posta: [email protected]
Adres: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Orta Mah. Üniversite Cad. No: 27 34956 Orhanlı - Tuzla / İSTANBUL
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