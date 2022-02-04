Sabancı Üniversitesi (SÜ) araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir

Başvurular başvuru tarihinden önce kadro alımı yapacak olan ilgili fakülteye istenen belgeler ile birlikte posta veya e-mail yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADRO İLANLARI:

İlan Tarihi : 04.02.2022

Son Başvuru Tarihi : 18.02.2022

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 21.02.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 24.02.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 28.02.2022

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : http://fens.sabanciuniv.edu

Başvuru Şekli : Posta veya e-mail yolu ile

Telefon Numarası 0216 483 96 03

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri : e-posta: [email protected]

Adres: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Orta Mah. Üniversite Cad. No: 27 34956 Orhanlı - Tuzla / İSTANBUL

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