  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bölümlerine Dr. Öğretim Üyesi alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 14:27:00 -
Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir.

İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasından alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara yüklenmelidir.

Öğretim Üyesi İlan Tarihleri

İlan Tarihi       : 31.03.2022

İlana Son Başvuru Tarihi   : 14.04.2022

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay