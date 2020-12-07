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Ekonomi Sabancı Üniversitesi Inovent öncülüğünde BiGG4tech konsorsiyumu kuruldu
Ekonomi

Sabancı Üniversitesi Inovent öncülüğünde BiGG4tech konsorsiyumu kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-12-07 12:28:34 -
Sabancı Üniversitesi Inovent öncülüğünde BiGG4tech konsorsiyumu kuruldu

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi Inovent AŞ yürütücülüğünde, Çukurova Teknokent, Namık Kemal Üniversitesi Teknopark ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi partnerliğiyle BiGG4tech konsorsiyumu oluşturuldu.

Sabancı Üniversitesi açıklamasına göre, TÜBİTAK'ın girişimcilere 200 bin liraya kadar hibe desteği sunduğu 1512 Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında oluşturulan BiGG4Tech konsorsiyumuna 2'nci döngü son başvuru tarihi 10 Aralık olarak belirlendi.

BİGG programı kapsamında Sabancı Üniversitesi Inovent AŞ'nin yürütücülüğünde, Çukurova Teknokent, Namık Kemal Üniversitesi Teknopark ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi partnerliğiyle oluşturulan BiGG4tech konsorsiyumu; girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmesi için önemli destek sunacak. Konsorsiyuma Kordsa AŞ de malzeme ve kompozit teknolojileri alanlarında uzmanlık desteği verecek.

BiGG programına, BiGG4tech gibi TÜBİTAK'ın seçtiği 31 farklı uygulayıcı kuruluş aracılığıyla başvuru yapılabiliyor. BiGG4tech kapsamında girişimcilere eğitim, mentorluk, müşteri ile tanıştırma, kurumsal şirketlerle iş birliği geliştirme ve pilot uygulama yapma, ön prototip/MVP imalatı ve laboratuvar altyapısı kullanım imkanları sağlanıyor.

Sektör kısıtlaması olmadan teknoloji girişimcilerine özel eğitimler, programlar ve mentorluk desteği sunacak olan BiGG4Tech için bigg4.tech adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

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