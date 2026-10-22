Sabancı Grubu, şirket satışlarından elde ettiği kaynağı nereye yönlendiriyor?

Sabancı Topluluğu’nun son yıllarda bünyesindeki çeşitli şirketlerde gerçekleştirdiği hisse devirleri ve satış adımları, holdingin uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejisine yönelik değerlendirmeleri beraberinde getiriyor.

Geçmişten bu yana SASA, Olmuksan, DiaSA, CarrefourSA ve Akçansa gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde yaşanan hisse satışları ve ortaklık yapısı değişiklikleri, piyasalarda holdingin sanayi ve perakende ağırlıklı portföyünde küçülmeye gidip gitmediği sorusunu gündeme getiriyor.

Elde edilen kaynaklar nereye yönlendiriliyor?

Şirket satışlarından elde edilen yüksek tutarlardaki nakit girdisinin hangi alanlarda değerlendirildiği piyasa takibindeki temel başlıklardan birini oluşturuyor. Söz konusu kaynakların;

Yeni sanayi yatırımları ve fabrika kurulumlarına mı, yurt dışı şirket satın alımlarına mı, yoksa finansal varlık ve likidite yönetimine mi aktarıldığı tartışılıyor.

Diğer yandan, Sabancı ailesi bireylerinin grup dışındaki özel yatırım şirketleri üzerinden yürüttüğü gayrimenkul ve yurt dışı varlık yatırımları da sanayiden çıkan sermayenin farklı sektörlere kayıp kaymadığı yönündeki soruları beraberinde getiriyor.

Geleneksel holding yapısının yeni üretim tesisleri ve şirket satın alımlarıyla büyüme modelinden, varlık satışı odaklı bir portföy optimizasyonuna geçip geçmediği ve bu stratejinin holdingin orta ve uzun vadeli yapısına etkileri takip edilmeye devam ediyor.

"4 bin gayrimenkulüm var" demişti

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, ABD’de (özellikle Arizona ve Florida eyaletlerinde) yaklaşık 4.000 adet kiralık konut/üniteden oluşan bir gayrimenkul portföyüne sahip olduklarını açıklamıştı.