Sabancı 2020’de 104 milyar lira kombine satış gerçekleştirdi! 5 yılda iki kat büyüyecek

Buğra Kardan

BriSA, EnerjiSA, ÇimSA ve TemSA gibi dev şirketleri bünyesinde bulunduran Sabancı Holding, finansal sonuçlarını açıkladı. Holding, 2020’de net kârını yüzde 26 arttırarak 4 milyar 768 milyon liraya; kombine gelirlerini yüzde 17 arttırarak 65 milyar 980 milyon liraya yükseltti.

Başarılı grafik sergiledi

Sabancı, kombine satışlarını ise yüzde 7 arttırıp 104 milyar liraya çıkarttı. CEO Cenk Alper, 2020’de iyi bir grafik ortaya koyduklarını belirtti. Alper, “Pandeminin ekonomik aktivite üzerindeki kısıtlayıcı koşullarına rağmen güçlü nakit pozisyonumuz, sağlam mali yapımız ve düşen borçluluk oranımız sayesinde finansal açıdan çok başarılı bir dönemi geride bıraktık” diye konuştu.

Enerji kolumuz dayanıklı

“Zorlu dönemde enerji iş kolumuzun ne kadar dayanıklı olduğunu gördük. Enerji şirketlerimiz, büyümemize de ciddi katkı sağladı” ifadelerini kullanan Alper, şu bilgileri verdi: “Sigorta şirketlerimiz bu dönemi verimli geçirdi. Sanayide BriSA kârlılığımıza önemli katkı sundu. Yapı malzemeleri grubunda iç pazardaki hızlanma ve yurt dışından peş peşe gelen talepler sayesinde büyümemize devam ettik. Bankacılık Türkiye’de zor bir yıl geçirdi. Buna rağmen ekonomiye sağladığımız kredi desteğini 279 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 331 milyar liraya taşıdık.” 2020’de dengeli ve dayanıklı portföyleriyle öne çıktıklarını anlatan Alper, şöyle devam etti: “Öbür taraftan öncü ve örnek olma misyonumuz çerçevesinde tedarikçilerimize, bayilerimize, iş ortaklarımıza destek olmayı sürdürdük. Ayrıca pandemiyle mücadele kapsamında desteklerimizi, bilim ve teknoloji odaklı yürüttük. KordSA Teknoloji ve Mükemmelliyet Merkezi’nin (KTMM) tüm altyapısını Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına açtık. Daha en başında 150 bin tanı kitini Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne teslim ettik. Covid-19 aşı ve serumunun geliştirilmesi için Sağlık Bakanlığı’na yönelik hibe programını devreye aldık. Sabancı Üniversitesi’ndeki hocalarımızdan birinin geliştirdiği Antimic adlı 10 bin ton yeni nesil dezenfektanı yine Sağlık Bakanlığı’na bağışladık. Toplam bağış tutarımız 32.3 milyon lirayı buldu.”

3 aşamalı plan

Alper, pandemi döneminde önemli çalışmalar yaptıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi: “3 aşamalı bir plan ortaya koyduk. Aşamalardan ilki pandemi öncesindeki hazırlıktı. Tüm Sabancı şirketlerini kapsayan geçmiş dönem dijitalleşme yatırımları bu açıdan çok önemliydi. İkincisi ise 2020 Şubat ayından itibaren Acil Durum Komitesi kurmamızdı. Bu komiteyle salgının ekonomik ve sosyal etkilerini çok yakından takip ettik. Daha ilk günden yönetim olarak aldığımız ‘Kimseyi geride bırakmama’ kararı, çalışanlarımızın kafalarındaki endişeleri ortadan kaldırdı. Üçüncüsü ise kriz devam ederken ‘Pandemi sonrası ne olacak’ sorusunun yanıtları üzerine kafa yorduk. Özetle 2020 yılını pandeminin tüm kısıtlayıcı etkilerine rağmen hedeflerimizi gerçekleştirmiş bir holding olarak tamamladık.” Salgın sonrası için tüm hazırlıkların en ince ayrıntılarına kadar düşünülüp hayata geçirilmeye başlandığına da işaret eden Cenk Alper, sözlerini şöyle sürdürdü:“2021, teknoloji ve inovasyonun gücünü arkamıza aldığımız bir yıl olacak. 2021, yeni normalde oyun kurucu olmaya ‘yeni normal’de oyun kuruculuğu merkeze oturtacağımız bir sene olacak. Bu kapsamda topluluk vaadimizi ‘Sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz’ olarak değiştirdik. Bu vaadimizin üç sac ayağı var. Birinci olarak süreçlerimizi sürdürülebilir yaşam hedefiyle yöneteceğiz. İkinci olarak yaptıklarımız dünyaya örnek teşkil edecek. Üçüncü olarak ise Türkiye ile dünyayı iki yönlü birleştireceğiz.”

Hedeflerini tutturmakta kararlı

“Yatırımlarımıza hız verdik, vereceğiz” diyen Alper, Sabancı Holding’in 100’üncü kuruluş yılı olan 2025 itibarıyla iki kat büyümeyi hedeflediklerini vurguladı. Alper, “Önümüzdeki 5 yılda geçtiğimiz 5 yıldan daha hızlı bir büyüme öngörüyoruz. Orta vadede satış büyümesini tüketici enflasyonunun 8 puan üzerinde büyüme planlıyoruz” şeklinde konuştu. Alper, amaçlarının yenilenebilir enerji, dijital ve yeni malzeme teknolojileri alanında iki kat büyümek olduğunu dile getirdi.

Sürdürülebilirlik vurgusu

Türkiye’de öncülük ettikleri sürdürülebilirlik konusunun Sabancı Topluluğu açısından ayrı bir önemde olduğunun altını çizen CEO Cenk Alper, şunları kaydetti: “Sürdürülebilirlik, bizim gelecek ajandamızın en önemli konu başlıklarından biri. Bugünün dünyasında şirketlerin başarısı sadece elde ettikleri finansal sonuçlarla değil, sürdürülebilir kalkınmaya ve toplumsal değere sundukları katkıyla ölçülüyor. Bu sorumluluktan hareketle, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin Türkiye’den tek üyesi olduk.