Şaban Sevinç’ten bomba Mansur Yavaş itirafı: 1 km bile yapmadı
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Akit Gazetesi yazarı Sinan Burhan, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç’e Mansur Yavaş’ın bir kilometre dahi metro yapıp yapmadığını sordu. Sevinç, “yapmadı” dedi.
TV 100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç’e “Mansur Yavaş’ın Ankaralıyı heyecanlandıracak bir tane projesini söyleyin” dedi. Sevinç, soru karşında şaşkına dönerken “çevre köylere su getirdi” dedi ancak Burhan ücretsiz vaadedilen suyun daha pahalıya ilçe sakinlerine verildiğini söyledi.
Burhan, Mansur Yavaş’ın Ankara’ya 1 km metro yaptı mı sorusuna karşılık ise Sevinç, “yapmadı” yanıtını verdi.
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