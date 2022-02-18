Sabahları tüketilen 21 kuru üzüm zihni açıyor, enerji veriyor
Doğal antioksidan kaynağı olan üzüm bedeni her gün arındırarak bağışıklığı kuvvetlendirir. Sabahları 21 kuru üzüm tüketmek hafızayı güçlendiriyor, vücut direncini artırıyor. Neden 21 tane kuru üzüm? İşte 21 kuru üzümün faydası...
Kuru üzüm sağlıklı mı?
Lif, potasyum ve antioksidanlar bakımından zengin olması damar sağlığını korumasında etkili olmaktadır. Kanda bulunan kötü kolesterolü düşürdüğü yönünde bilgiler de bulunmaktadır. Düzenli tüketilen kuru üzüm insanın sağlıklı olmasında etkili olmaktadır. Günde bir avuç kuru üzüm tüketmek kabızlığa ve bağırsakların çalışmasına yardımcı olmaktadır. Kuru üzüm potasyum ve magnezyum mineralleri içerir. Bu sayede vücudun asit dengesini sağlamaya yardımcı olur. Bu sayede gut, romatizma, böbrek taşı ve kalp hastalıklarında korunmaya yardımcı olur.
Neden 21 tane kuru üzüm?
Uzmanlar öneriyor: 21 kuru üzümün kolesterol seviyesinin düşürmesinin yanı sıra damar tıkanıklığını da önleyerek kalp rahatsızlığının yaşanma ihtimalini azaltır. Doğal antioksidan kaynağı olan üzüm bedeni her gün arındırarak bağışıklığı kuvvetlendirir.
Özellikle sabahları tüketilen 21 kuru üzüm zihni açıyor, enerji veriyor.
21 kuru üzümün 21 faydası
- Vücudun toksinlerden arındırır
- Her gün 21 kuru üzüm demir ihtiyacını karşılar. Anemi hastaları için birebirdir
- Uzun süre tokluk hissi verdiğinden kilo vermeye yardımcı olur
- Cildi güzelleştirir
- Kuru üzüm hafızayı güçlendirir. Unutkan olanlar mutlaka tüketmelidir
- Sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığa iyi gelir
- Kemikleri güçlendirir
- Kansere karşı koruyucudur
- Kronik hastalıklara iyi gelir
- Antioksidan özelliği vardır, ağız sağlığına iyi gelir
- Göz sağlığını korur
- Yemek borusu, mide ve bağırsaklardaki biriken zehirli kalıntıları da dışkı ya da idrar yolu ile vücuttan atar
- Bağışıklığı güçlendirir, vücuda enerji verir
- Sivilce ve cilt problemlerini azaltır
- Yaz aylarında güneş ışınlarından korur
- Kuru üzüm yüksek tansiyon hastalarına da iyi gelir
- Grip ve nezle gibi solunum yolu hastalıklarına şifadır
- Günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar
- Romatizmal hastalıkları engeller
- Yorgunluk ve depresyonun önüne geçer
- Mide rahatsızlıklarına iyi gelir
Evde kuru üzüm nasıl saklanır?
Birçok meyvede olduğu gibi kuru üzümün de saklanması çok basittir öncelikle kuru üzümlü temiz bir cam kavanozun içerisine boşalttıktan sonra kapağını sıkıca kapatıp hava almasını engellersiniz.