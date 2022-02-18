Kuru üzüm sağlıklı mı?

Lif, potasyum ve antioksidanlar bakımından zengin olması damar sağlığını korumasında etkili olmaktadır. Kanda bulunan kötü kolesterolü düşürdüğü yönünde bilgiler de bulunmaktadır. Düzenli tüketilen kuru üzüm insanın sağlıklı olmasında etkili olmaktadır. Günde bir avuç kuru üzüm tüketmek kabızlığa ve bağırsakların çalışmasına yardımcı olmaktadır. Kuru üzüm potasyum ve magnezyum mineralleri içerir. Bu sayede vücudun asit dengesini sağlamaya yardımcı olur. Bu sayede gut, romatizma, böbrek taşı ve kalp hastalıklarında korunmaya yardımcı olur.

Neden 21 tane kuru üzüm?

Uzmanlar öneriyor: 21 kuru üzümün kolesterol seviyesinin düşürmesinin yanı sıra damar tıkanıklığını da önleyerek kalp rahatsızlığının yaşanma ihtimalini azaltır. Doğal antioksidan kaynağı olan üzüm bedeni her gün arındırarak bağışıklığı kuvvetlendirir.

Özellikle sabahları tüketilen 21 kuru üzüm zihni açıyor, enerji veriyor.

21 kuru üzümün 21 faydası

Vücudun toksinlerden arındırır

Her gün 21 kuru üzüm demir ihtiyacını karşılar. Anemi hastaları için birebirdir

Uzun süre tokluk hissi verdiğinden kilo vermeye yardımcı olur

Cildi güzelleştirir

Kuru üzüm hafızayı güçlendirir. Unutkan olanlar mutlaka tüketmelidir

Sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığa iyi gelir

Kemikleri güçlendirir

Kansere karşı koruyucudur

Kronik hastalıklara iyi gelir

Antioksidan özelliği vardır, ağız sağlığına iyi gelir

Göz sağlığını korur

Yemek borusu, mide ve bağırsaklardaki biriken zehirli kalıntıları da dışkı ya da idrar yolu ile vücuttan atar

Bağışıklığı güçlendirir, vücuda enerji verir

Sivilce ve cilt problemlerini azaltır

Yaz aylarında güneş ışınlarından korur

Kuru üzüm yüksek tansiyon hastalarına da iyi gelir

Grip ve nezle gibi solunum yolu hastalıklarına şifadır

Günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar

Romatizmal hastalıkları engeller

Yorgunluk ve depresyonun önüne geçer

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir

Evde kuru üzüm nasıl saklanır?

Birçok meyvede olduğu gibi kuru üzümün de saklanması çok basittir öncelikle kuru üzümlü temiz bir cam kavanozun içerisine boşalttıktan sonra kapağını sıkıca kapatıp hava almasını engellersiniz.