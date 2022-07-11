Sabahları kuru üzüm yemek işte bu kadar faydalı! Kuru üzüm suyu nasıl yapılır?

Asmagiller ailesine ait olan üzümün bilimsel adı vitaceaedir. Kültürün en eski meyvesi olan üzümün tarihçesi M.Ö 5000 yılına kadar dayanır. Anavatanı Anadolu olan üzüm ayrıca Asya ve Kafkaslarda da üretimi yapılır. Meyveler arasında en fazla çeşide sahiptir. Ciddi bir ekonomik kaynaktır. Adakarası, aküzüm, çekirdeksiz, kişmiş ve Çavuş gibi isimlerle bulunur. Üzümden birçok yiyecek elde edilir. Pekmez, reçel ve içecek bunlardan bir kaç tanesidir. Aynı zamanda kurutularak da tüketilir. Alternatif tıpta yüzyıllardır bu şekilde hem tüketilip hem de birçok ilaç elde edilmiştir. Kaynatılıp suyu tüketildiğinde mide ve bağırsaklardaki toksinleri temizler. Bağırsak florasını dengeleyerek ishal ve kabızlık gibi sindirim sorunlarının yaşanmasını önler. Bazı alternatif tıp uzmanlarına göre 21 kuru üzümün kaynatılıp tüketilmesi etkili olduğu söyleniyor.

Eğer üzümleri bir gece önceden suda bırakıp bu şekilde tüketirseniz, faydası daha da artıyor. Peki, her gün tüketirseniz vücudunuzda neler mi olur? Hadi öğrenelim:

Karaciğer ve bağırsaklarınız toksinlerden temizlenir.

İçerdiği lif sayesinde, kuru üzüm suda bırakıldıktan sonra tüketilince bağırsak hareketlerini düzenliyor ve sindirim sisteminin çok daha kolayca boşaltılması sağlanıyor. Gün içerisinde her türlü ortamdan vücudumuza aldığımı toksinlerin de bu vesileyse atılması sağlanıyor.

Daha Enerjik olursunuz.

Suda beklemiş kuru üzümler, enerji seviyenizi tüketildikten kısa bir süre sonra arttırır ve diğer ürünler gibi hemen kaybolmaz. Ayrıca içerdiği lif sizi uzun süre tok tutar. Özellikle spor yapıyorsanız, kuru üzümü suda bekletip tüketmek gereksiz kalorilerden kaçınarak tok kalmanızı sağlar.

Kolesterolünüz düşer ve tansiyonunuz dengelenir.

Lif zenginliğinin yanında potasyum ve antioksidan açısından da zengin oluşu kolesterol seviyenizin düşmesine ve tansiyon düzensizliğinizin ortadan kalkmasını sağlar. Ayrıca kalp damar hastalıklarının riski büyük ölçüde düşer.

Tüm faydalarını göz önünde bulundurarak şunu da söylemek zorundayız. Kuru üzüm ve içerdiği tüm tarifler vücudunuzu toksinlerden temizler ve daha sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlar ancak bir ilaç değildir.

Tüm sağlık sorunlarınız için ilk tavsiyeyi doktorunuzdan aldıktan sonra bir besin desteği olarak kuru üzüm tüketebilirsiniz ancak tıbbi tedavi yöntemlerini de ihmal etmeyin.

KURU ÜZÜMÜN FAYDALARI NELERDİR?

- Kanın içindeki nitrik oksit miktarını yükseltir. Böylece kanın katılaşmasını önler. Bu da damarlarda birikimi engelleyerek kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Bunun yanı sıra kolesterol seviyesini de dengeler.

- Antioksidan bakımından zengin olduğundan bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı direnci artıran kuru üzüm üst solunum yolları hastalıklarına neden olan koronavirüslerinin etkilerini de azaltır. Aynı zamanda hücrelerin mutasyona uğramasının önüne geçerek kanser hastalıklarının yaşanmasını engeller.

- Bakır ve magnezyum bakımından zengin olan kuru üzüm kemiklerin daha hızlı gelişmesini ve güçlenmesini sağlar. Özellikle ait birikmesini önleyerek romatizmal hastalıkların önüne geçer.

- B vitaminleri vücudun enerji oranını yükselterek yorgunluk ve depresyon gibi ruhsal durumların yaşanmasını engeller. Uzmanlar özellikle kapalı ve masa başında çalışanlara kuru üzüm tüketmelerinin sağlıklı olacağını vurguluyor.

- Kuru üzümün içindeki çekirdekler diş yüzeyindeki plakların oluşumunu engeller. Dişlerin daha sağlıklı ve beyaz olmasını sağlar. Ayrıca diş aralarındaki besin atıklarının enfeksiyona neden olmasının önüne geçer.

- Sinir hücrelerini güçlendirerek beyinin fonksiyonlarını artırır. Bu da ileri yaşlarda görülme ihtimali olan unutkanlık gibi hastalıkları önler.

- Gün içinde bir avuç tüketildiğinde uzun süre tokluk hissi verir. Bu sayede kilo vermek isteyenler tüketebilir.



21 GÜN KURU ÜZÜM SUYU İÇERSENİZ NE OLUR?

- Kuru üzüm içerdiği antiseptik maddeler sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Aynı zamanda yemek borusu, mide ve bağırsaklardaki biriken toksin kalıntıları da dışkı ya da idrar yolu ile vücuttan atar.

- Çeşitli sebeplerden dolayı karaciğerin zarından zararlı hücreler birikir. Bir süre sonra bu birikim karaciğerin yağ oranını artırarak ciddi hastalıklara neden olur. Ancak her sabah akşamdan hazırladığınız 21 kuru üzümlü suyu içerek bu riski azaltabilirsiniz. Kuru üzüm suyu karaciğeri temizlemenin yanı sıra zararlı hücrelere karşı da korur.

- Bazı yiyecekler ya da hastalık sırasında mide duvarında yaşanan kramplar nedeniyle kusma rahatsızlığı yaşanır. Mide asidi de artıkça bu rahatsızlık hem yemek borusunu hem de ağız sağlığını olumsuz etkiler. Bu durumun yaşanması sırasında bir gün önceden bekletilen kuru üzüm suyu tüketerek mide bulantısı giderilebilir.



artar. Uzmanlar, 21 kuru üzümün kolesterol seviyesinin düşürmesinin yanı sıra damar tıkanıklığını da önleyerek kalp rahatsızlığının yaşanma olasılığını azaltır.

- Doğal antioksidan kaynağı olan üzüm vücudu her gün temizleyerek bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklar karşısında vücudun direncini artırmasının yanı sıra genç hücrelerin sayısını da artırarak cildin daha parlak ve diri görünmesini sağlar.

- Kanda artan trigliserit hücreleri vücuttaki şeker ve yağlanma oranını da artırır. Bu durum da obezite ve şeker hastalıklarının yaşanmasına davetiye çıkarır. Uzmanlar trigliserit seviyesini düşürmek için günde 21 kuru üzüm suyunun tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

KURU ÜZÜM SUYU NASIL YAPILIR?

400 gram kuru üzüm

4 su bardağı su

YAPILIŞI

Kuru üzümleri önce iyice yıkayınız. Daha sonra bir tencere de suyu kaynatınız. Ardından içerisine kuru üzümleri atınız. Bir gün beklettiğiniz karışımı süzüp içiniz. Uzmanlar bu uygulamayı ayda dört gün üstü üste yapılmasını tavsiye eder. Ayrıca sabah kahvaltınızdan yarım saat önce bu suyu tüketirseniz daha fazla faydasını göreceksiniz.