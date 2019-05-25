Sabahattin Önkibar'a yumruklu saldırı
Sabahattin Önkibar, Ankara'daki evinin yakınlarında saldırıya uğradı. Bu, son iki haftada gazetecilere yönelik dördüncü saldırı oldu25 Mayıs 2019 Cumartesi 23:20
Sabahattin Önkibar, Ankara Angora Evleri önünde, kendi evine 300 metre kala saldırıya uğradı.
Odatv’nin haberine göre Önkibar’ın önünü kesen iki araçtan inen 3 kişi Önkibar’ı yumrukladı. Hastaneye kaldırılan Önkibar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Önkibar saldırganlardan şikayetçi oldu.
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