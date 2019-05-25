Sabahattin Önkibar'a yumruklu saldırı Sabahattin Önkibar, Ankara'daki evinin yakınlarında saldırıya uğradı. Bu, son iki haftada gazetecilere yönelik dördüncü saldırı oldu

Sabahattin Önkibar, Ankara Angora Evleri önünde, kendi evine 300 metre kala saldırıya uğradı. Odatv’nin haberine göre Önkibar’ın önünü kesen iki araçtan inen 3 kişi Önkibar’ı yumrukladı. Hastaneye kaldırılan Önkibar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Önkibar saldırganlardan şikayetçi oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.