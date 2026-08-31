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Gündem “Sabaha kadar çılgınca Kürtleşelim mi?” videosu gündem oldu! Özgür Özel’in sözleri gerçek mi?
Gündem

“Sabaha kadar çılgınca Kürtleşelim mi?” videosu gündem oldu! Özgür Özel’in sözleri gerçek mi?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sosyal medyada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e ait olduğu belirtilerek paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde Özel’in “Sabaha kadar çılgınca Kürtleşelim mi? Ara beni… Kürt Kürt Kürt” dediği duyulurken, sıra dışı ifadeler videonun gerçekliği konusunda soru işaretlerine neden oldu. Yapılan incelemeler ise görüntülerin gerçek bir mitingden alınmasına karşın tartışılan sözlerin yapay zekâyla oluşturulduğu konuşuluyor.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in bir açık hava toplantısındaki konuşmasından alındığı belirtilen görüntüler sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Videoda Özel’in “Sabaha kadar çılgınca Kürtleşelim mi? Ara beni… Kürt Kürt Kürt” şeklinde sözler söylediği duyuluyor.

Söz konusu ifadeler kısa sürede dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü konuşmaya tepki gösterdi, bir bölümü ise videonun gerçek olup olmadığını sorguladı.

GÖRÜNTÜ GERÇEK, PEKİ YA SES?

Tartışmanın büyümesi üzerine videonun kaynağı ve Özel’in konuşmasının orijinali merak konusu oldu. İncelemelere göre videonun temelini oluşturan görüntüler gerçek bir siyasi etkinlikten alınmış olsa da sosyal medyada dolaşıma sokulan versiyondaki tartışmalı ifadelerin orijinal konuşmada yer alıp almadığı bilinmiyor.

Bu durum, gerçek görüntülerin yapay zekâ destekli ses üretimi veya deepfake teknolojileri kullanılarak değiştirilmiş olabileceğini gündeme getirdi.

YAPAY ZEKÂ İHTİMALİNİ CHATGPT’YE SORDUK

Özgür Özel’in sosyal medyada dolaşan konuşmasının yapay zekâyla hazırlanmış olup olamayacağını ChatGPT’ye sorduk.

ChatGPT şu cevabı verdi:

“Evet. Hatta araştırınca bu videonun yapay zekâyla manipüle edildiğine dair oldukça güçlü ve birbirini doğrulayan kanıtlar var.

Teyit, Doğruluk Payı ve Doğrula videoyu ayrı ayrı incelemiş. Üçünün ulaştığı sonuç aynı: Görüntüler 10 Mayıs 2025’te Van’da yapılan gerçek mitingden, ancak ‘Sabaha kadar çılgınca Kürtleşelim mi? Ara beni… Kürt Kürt Kürt...’ şeklindeki bölüm Özgür Özel’in gerçek konuşmasında bulunmadığı iddia ediliyor.

Daha önemlisi, videonun ilk yayıldığı hesabın paylaşımında içeriğin yapay zekâ araçlarıyla üretildiğine dair bilgi bulunduğu, hesabın profilinde de içeriklerin yapay zekâyla oluşturulduğunun belirtildiği tespit edilmiş. Teyit ayrıca videoyu bir deepfake tespit aracıyla incelemiş ve yüzde 87 deepfake sonucu aldığını aktarıyor.”

TARTIŞMALI SÖZLER ORİJİNAL KONUŞMADA YOK

Böylece sosyal medyada Özgür Özel’in söylediği izlenimi verilerek dolaşıma sokulan sözlerin, konuşmanın orijinal halinde bulunmadığı yönündeki bulgular ağırlık kazanıyor.

Ortaya çıkan bilgiler, gerçek miting görüntülerinin üzerine yapay zekâ teknolojisiyle üretilmiş veya değiştirilmiş ses eklenerek videonun manipüle edildiğine işaret ediyor.

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