Sabah ‘yavaşladı’, akşam ‘rekor kırdı’... Sözcü'nün kafası iyice karıştı!

İktidarı hedef almak için kırk takla atan, halkı yanıltıcı bilgilerle manipüle eden CHP'ye yakın Sözcü gazetesi kendi kendini açık etti.

Gazete sabah saatlerinde "Recep Genel" imzasıyla Türkiye'de turizmin en kötü günlerini yaşadığını söyledi.

Haberde, sahil bölgelerinde sezonluk çalışan işçilerin, ekonomik koşulların sözde zorluğundan dolayı artık yurt dışında çalıştıkları iddia edildi.

"Antalya’da tatile gitmeye bütçesi yetmeyen Türkler..." girişiyle işlerin düştüğü yalanı ortaya atılan haberde, "Turizm sektörünün personelini rakip ülkelere kaptırdığı ortaya çıktı. Pandemiden bu yana 100 bin turizm çalışanının yurt dışına gittiği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.



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Aynı Sözcü birkaç saat sonra da turizmde rekor seviyeye ulaşıldığını yazdı.

"İstanbul, tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı" başlıklı haberde, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılının ilk 4 ayında 5 milyon 244 bin 936 yabancı ziyaretçinin ağırlandığı İstanbul'da, tüm zamanların en çok ziyaretçi ağırlanan döneminin kaydedildiğini açıkladı." denildi.