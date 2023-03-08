Sabah namazına zindan işkencesi

TAHSİN HAN

Sözde özgürlükçü Amerika’da hapishanede namaz kılan mahkumlara tahammül edilmedi... Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAİR), Müslüman mahkumların cezaevine girdikten sonra ‘temel haklarını kaybetmediklerini’ ve dayak yediklerini açıkladı. Konsey, namaz kıldıkları için gazlı saldırıya uğrayıp dayak yiyen mahkumlar nedeniyle Missouri cezaevine dava açtı.

CAİR Missouri şubesi tarafından mahkumlar adına açılan dava, eyaletin hapishanesi yetkililerini mahkumların dinlerini özgürce yaşamaları da dahil olmak üzere anayasal haklarını ihlal etmekle suçladı. CAİR’in avukatı Kimberly Noe-Lehenbauer, “Bu dava, devlet yetkililerini hesap vermek ve tüm vatandaşların haklarını korumakla ilgili. Bir kişi bir kez ıslahevine girdiğinde en temel haklarını kaybetmez ve şiddet ve taciz için açık hedef haline gelmez” dedi.

Namaz kılmayı bırakmalarını emretti

Açılan davaya göre, bir cezaevi görevlisi bir bölümde namaz kılan 9 Müslüman mahkuma bağırarak namazı bırakmalarını söyledi. Mahkumlar, günün erken saatlerinde birlikte dua ettiklerini ve bunu daha önce defalarca yaptıklarını söyleyip, ibadete devam etmek istedi. Bunun üzerine, 20 gardiyan onlara saldırıp dağıtmaya çalıştı. Mahkumlardan ikisi namaz kılmayı bırakıp uzaklaştı, diğer iki adam da namazı bıraktı ama yine de kelepçelendi. Davaya göre, diğer 5 mahkuma elleri kelepçeli haldeyken üzerine biber gazı sıkıldı ve bir mahkum darp edildi. Mahkumlar, gardiyanların en sonunda 7 kişiyi hücrelere kapattığını ve vücutlarına biber gazı sıkmaya devam ettiğini söyledi. Hücreye atılan Müslümanlara gazdan etkilenip fenalaşmalarına rağmen herhangi bir tıbbi müdahale yapılamadığı, gözlerini yıkamak için su istenmesine rağmen su bile verilmediği dava dosyasında yer aldı.

Umarız adalet yerini bulur

CAİR Missouri yönetim kurulunda görev yapan Yasir Ali, “Bu tutukluların maruz kaldığı muamele dehşet verici ve yalnızca yasal haklarını değil, aynı zamanda temel insanlık onurlarını da tamamen ihlal ediyor. Umuyoruz ki bu davada adalet yerini bulur ve sorumlulardan hesap sorulur” dedi.

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