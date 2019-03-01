Sabah namazı vakti değişti mi? Sabah ezanı kaçta okunuyor? Diyanet namaz vakitleri

Kasım ayında sabah ezanı ve sabah namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından değiştirilmişti. 1 Mart Cuma itibariyla sabah ezanı saatlerinde eski sisteme geri dönüldü Ezan, imsak vaktinde değil güneşin doğmasına bir saat kala okunacak ve güneşin doğmasına yarım saat kala cemaatle namaza durulacak. İşte Türkiye geneli hangi ilde sabah namazı saat kaçta sorusunun yanıtı ve detaylar...

Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep nedeniyle sabah ezanı ve sabah namazı vakitlerini değiştirmişti. Kasım ayında yapılan değişiklikle ezan imsak vaktinde okunuyordu.

Yarın sabahtan itibaren sabah ezanı için yeniden eski sistem uygulanacak. Yani sabah ezanı imsak vaktinde değil güneşin doğmasına bir saat kala okunuyor ve güneşin doğmasına yarım saat kala cemaatle namaza duruluyor.

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ

Değişiklik 1 Mart Cuma sabahı ilk kez uygulandı.