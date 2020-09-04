Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı sünneti farzı kılınışı

Sabah namazının önemine ilişkin Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Sabah namazında ve ikindi namazında melekler imamın arkasında saf tutarlar.” Sabah namazında saf tutan melekler gece ve gündüz melekleridir. Gece melekleri görevlerini gündüz meleklerine devrederler ve bu melekler Yüce Rabbimiz’in huzuruna varırlar. Rabbimiz bildiği halde meleklere sorar “Kullarımı nasıl bıraktınız” Melekler de derler ki “Ya Rabbi biz senin kullarını namaz kılarken teslim aldık namaz kılarken teslim ettik” Peki sabah namazının vakti ne zaman girer?

Namaz vakitlerinin yer aldığı takvimde imsak ve güneş kısımları namaz vakitlerini belirlemekte. İmsak namaz vaktinin başladığını ifade ederken güneş de sabah namazının bittiğini gösterir.

Sabah namazı ne zaman kılınır?

İmsak girdikten hemen sonra sabah namazı kılınır mı? İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girmiştir. Kişi namazını kılsa namazı kabuldür. Velev ki sabah ezanı okunmuş olmasın. Güneş doğdu ve 45 dakika geçti o gün kılınmayan sabah namazı kılınır mı? Sünnetiyle birlikte kaçırılan sabah namazı kılınır. Peki ne zamana kadar kılınır? Öğle ezanı okunmaya 20 dakika kala kaçırılan sabah namazı kılınır.

Sabah namazının sünneti nasıl kılınır?

Sabah namazının sünnetine nasıl niyet edilir? Sabah namazının sünnetine şu şekilde niyet edilir: Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya.

Sabah namazının birinci rekatında ne okunur?

Sabah namazının 1. Rekatı kılınışını anlatalım. İlk önce niyet edilir. Yukarıda anlattık niyetin nasıl olacığını. Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır. (Erkekler böbek üstüne kadınlar göğüslerinin üzerine). Sübhaneke duası okunur. Euzü besmele çekilir. Fatiha suresi okunur ve ardından bir zammı süre okunur. (Kur’an-ı Kerim’den en az üç ayet miktarı ayet okunur). Allahu Ekber denilerek rüku’ya gidilir ve rükudayken üç defa Sübhanerabbiyel ala. denir. Rükudan doğrulurken Semiallahülimen hamide denilir ve secdeye gidilir. Secde üç defa Sübhanerabbiyel azim okunur. Böylelikle sabah namazının sünnetinin ilk rekatını kılmış olunur. Sabah namazının sünnetinin ikinci rekatını kılmak için ayağa kalkılır.

Besmele çekip Fatiha suresini okunur. Fatihadan sonra yine bir zammı sure okunur. Allahu Ekber denilerek rüku’ya gidilir ve rükudayken üç defa Sübhanerabbiyel ala. denir. Rükudan doğrulurken Semiallahülimen hamide denilir ve secdeye gidilir. Secde üç defa Sübhanerabbiyel azim okunur. Üç defa secdeyi yaptıktan sonra oturulur ve ettahiyyatu, Allahümme salla, Allahümme bariz ve Allahümme Rabbena dualarını okur önce sağdan başlamak üzere Esselamu aleyküm verahmatullah diyerek sağ sonra da Esselamu aleyküm verahmatullah denilerek sola selam verilir ve böylelikle sabah namazının sünneti tamamlanmış olunur.

Sabah namazının farzı nasıl kılınır?

Sabah namazının farzı için “ Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya” denildikten sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır. (Erkekler böbek üstüne kadınlar göğüslerinin üzerine). Sübhaneke duası okunur. Euzü besmele çekilir. Fatiha suresi okunur ve ardından bir zammı süre okunur. (Kur’an-ı Kerim’den en az üç ayet miktarı ayet okunur). Allahu Ekber denilerek rüku’ya gidilir ve rükudayken üç defa Sübhanerabbiyel ala. denir. Rükudan doğrulurken Semiallahülimen hamide denilir ve secdeye gidilir. Secde üç defa Sübhanerabbiyel azim okunur. Böylelikle sabah namazının farzının ilk rekatını kılmış olunur. Sabah namazının farzının ikinci rekatını kılmak için ayağa kalkılır.

Besmele çekip Fatiha suresini okunur. Fatihadan sonra yine bir zammı sure okunur. Allahu Ekber denilerek rüku’ya gidilir ve rükudayken üç defa Sübhanerabbiyel ala. denir. Rükudan doğrulurken Semiallahülimen hamide denilir ve secdeye gidilir. Secde üç defa Sübhanerabbiyel azim okunur. Üç defa secdeyi yaptıktan sonra oturulur ve ettahiyyatu, Allahümme salla, Allahümme bariz ve Allahümme Rabbena dualarını okur önce sağdan başlamak üzere Esselamu aleyküm verahmatullah diyerek sağ sonra da Esselamu aleyküm verahmatullah denilerek sola selam verilir ve böylelikle sabah namazının sünneti tamamlanmış olunur.