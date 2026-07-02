Sabah Madımak akşam Madımak Başbağlar’ı bırak! Gökçer Tahincioğlu’nun maskesi indirildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Karahasanoğlu, Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında, kendisini "bağımsız, adil ve nesnel gazeteci" olarak pazarlayan solak medyanın adliye ve yargı muhabiri Gökçer Tahincioğlu'nun ikiyüzlü, taraflı ve çelişkilerle dolu zihniyetini canlı yayında tek tek deşifre etti. Kendisini her olayın üzerine gazeteci refleksiyle giden bir araştırmacı gibi tanıtan Tahincioğlu'nun, işine gelen olayları köpürtürken Müslüman Türk milletine yönelik katliamları nasıl görmezden geldiğini ekran başındaki izleyicilere arama motoru sonuçlarıyla gösteren Karahasanoğlu, bu isimlerin adalet anlayışının nasıl sakat ve ideolojik işlediğini sert sözlerle ilan etti.
Programda arama motorunda "Sivas" ve "Madımak" kelimeleriyle Tahincioğlu’nun adını yan yana getiren Karahasanoğlu, ekrana yansıyan yüzlerce, binlerce taraflı yazıya dikkat çekerek, bu solcu muhabirin otelin önünde perdeleri benzinle yakıp ortadan kaybolan asıl faillerin peşine düşmek yerine, bu acı olayı sürekli dindar insanları karalamak için bir istismar aparatı olarak kullandığını belirtti.
İşine gelince zaman aşımı olmaz diyenlerin maskesi Manşetlerin Dili!nde düştü!
Karahasanoğlu, canlı yayında dürüstlük ve tarafsızlık iddialarını yerle bir eden asıl turnusol kağıdının, Madımak olayından tam 3 gün sonra vahşi PKK'lı teröristler tarafından "Biz Madımak'ın intikamını almaya geldik" denilerek basılan ve kundaklanan Başbağlar köyündeki Müslüman katliamı olduğunu vurguladı.
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