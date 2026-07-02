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Gündem Sabah Madımak akşam Madımak Başbağlar’ı bırak! Gökçer Tahincioğlu’nun maskesi indirildi
Gündem

Sabah Madımak akşam Madımak Başbağlar’ı bırak! Gökçer Tahincioğlu’nun maskesi indirildi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Karahasanoğlu, Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında, kendisini "bağımsız, adil ve nesnel gazeteci" olarak pazarlayan solak medyanın adliye ve yargı muhabiri Gökçer Tahincioğlu'nun ikiyüzlü, taraflı ve çelişkilerle dolu zihniyetini canlı yayında tek tek deşifre etti. Kendisini her olayın üzerine gazeteci refleksiyle giden bir araştırmacı gibi tanıtan Tahincioğlu'nun, işine gelen olayları köpürtürken Müslüman Türk milletine yönelik katliamları nasıl görmezden geldiğini ekran başındaki izleyicilere arama motoru sonuçlarıyla gösteren Karahasanoğlu, bu isimlerin adalet anlayışının nasıl sakat ve ideolojik işlediğini sert sözlerle ilan etti.

Programda arama motorunda "Sivas" ve "Madımak" kelimeleriyle Tahincioğlu’nun adını yan yana getiren Karahasanoğlu, ekrana yansıyan yüzlerce, binlerce taraflı yazıya dikkat çekerek, bu solcu muhabirin otelin önünde perdeleri benzinle yakıp ortadan kaybolan asıl faillerin peşine düşmek yerine, bu acı olayı sürekli dindar insanları karalamak için bir istismar aparatı olarak kullandığını belirtti.

İşine gelince zaman aşımı olmaz diyenlerin maskesi Manşetlerin Dili!nde düştü!

Karahasanoğlu, canlı yayında dürüstlük ve tarafsızlık iddialarını yerle bir eden asıl turnusol kağıdının, Madımak olayından tam 3 gün sonra vahşi PKK'lı teröristler tarafından "Biz Madımak'ın intikamını almaya geldik" denilerek basılan ve kundaklanan Başbağlar köyündeki Müslüman katliamı olduğunu vurguladı.

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Yorumlar

Mehmet

Ali Karahasanoğlu'nun programında Gökçer Tahincioğlu hakkında ortaya atılan iddialar çok önemli. Bu solcu muhabirin Madımak olayını sürekli dindar insanları hedef alan bir propagandaya dönüştürmeye çalıştığı görülüyor. Gerçekte asıl faillerin peşinde koşulmadığı, bu trajik olaydan sonra Müslümanlara yapılan Başbağlar katliamının da göz ardı edildiği bir gerçek. Tahincioğlu gibi kişilerin ülkemizde İslam değerlerine karşı olan saldırıları kabul edilemez. Karahasanoğlu'nun ortaya koyduğu bilgiler sayesinde artık daha fazla insan bu gerçeği görebilecek ve doğruyu arayacak.
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