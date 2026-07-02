Sabah Madımak akşam Madımak Başbağlar’ı bırak! Gökçer Tahincioğlu’nun maskesi indirildi

Programda arama motorunda "Sivas" ve "Madımak" kelimeleriyle Tahincioğlu’nun adını yan yana getiren Karahasanoğlu, ekrana yansıyan yüzlerce, binlerce taraflı yazıya dikkat çekerek, bu solcu muhabirin otelin önünde perdeleri benzinle yakıp ortadan kaybolan asıl faillerin peşine düşmek yerine, bu acı olayı sürekli dindar insanları karalamak için bir istismar aparatı olarak kullandığını belirtti.

İşine gelince zaman aşımı olmaz diyenlerin maskesi Manşetlerin Dili!nde düştü!

Karahasanoğlu, canlı yayında dürüstlük ve tarafsızlık iddialarını yerle bir eden asıl turnusol kağıdının, Madımak olayından tam 3 gün sonra vahşi PKK'lı teröristler tarafından "Biz Madımak'ın intikamını almaya geldik" denilerek basılan ve kundaklanan Başbağlar köyündeki Müslüman katliamı olduğunu vurguladı.