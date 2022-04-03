Sabah kalktığında oruca niyet edilir mi? Oruca öğlen niyet edilir mi?

Oruca niyet ne zamana kadar getirilir? “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’ân’ın indirildiği aydır…” (el-Bakara, 185) buyruluyor. İslâm’ın beş esasından biri olan oruç, Allah Tealâ’nın bize mübarek Ramazan ayında farz kıldığı bir ibadettir. Oruç ibadeti gizli bir ibadettir. Namaz ve zekat gibi değildir. Oruç ibadeti, Allah’ın düşmanı olan şeytanı ve nefsi kahreder. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. Bu ay yardımlaşma ayıdır. Efendimiz s.a.v. buyurmuştur:

“İman ederek ve sevabını yalnız Allah Tealâ’dan bekleyerek orucunu tutan kişinin geçmiş ve gelecek günahları affolunur.” Peki oruca niyet ne zaman getirilir? Oruç niyeti nasıl olur, oruca niyetin vakti ne zaman?

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Oruca geceden, “Niyet ettim Allah rızası için ramazan-ı şerifin yarınki orucunu tutmaya” diyerek niyet

edilir. Ancak kişi, gunduz zeval vakti girmeden oruca niyet etmek zorunda kalırsa, “Niyet ettim Allah rızası için ramazan-ı şerifin bugunku orucunu tutmaya” diye niyetlenir. Aslında niyet, kalben yapılır.

Dil ile soylemek şart değildir. Kalp ile yapılan niyeti dil ile de soylersek daha iyi olur. Niyet olmadan oruc kabul edilmez.

Niyet ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar:

1. Ramazan orucunda her gun icin ayr› ayr› niyet edilir.

2. Ramazan orucuna geceleyin iftardan sonra, imsak vaktine kadar niyet edilebilece.i gibi, gunduz zeval vakti oncesine kadar da niyet edilebilir. Ancak imsak vakti bitmeden niyet etmifl bulunmak daha iyidir.