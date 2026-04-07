SON DAKİKA
Bomba Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan ile CHP'nin başına dönüp yerel seçimlerin iptalini isteyecek! İsrail kana doymuyor! Vefat edenlerin sayısı yükseldi CHP’li Aykut’un yalanı başsavcılıktan döndü İran'dan "Gerçek Vaad 4" kasırgası! ABD ve İsrail gemileri denizin ortasında vuruldu! "Malatya yeniden imar ediliyor!" Sami Er'den Akit TV'ye özel açıklamalar: Konutlar hızla yükseliyor! AK Partili Efkan Ala’dan önemli mesajlar: Erdoğan yeniden aday olacak mı? AK Parti'nin oy oranı ne kadar? BTP Lideri Baş: ABD kağıttan kaplanmış! Trump daha 3'ün birini bile alamadı MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınmıştı! Sertel Selim’den ilk açıklama geldi Kışkırtma ve ilkesizlik ne arasan var! Bir yanda PKK kurşun atarken Sözcü, bir yanda PKK kurşun atmazken Sözcü Daha evvel Türk Akımı’na saldırmışlardı şimdi Hazar Boru Hattı’na Ukrayna belasını arıyor
Terör devleti hedefleri onayladı! Geri sayım başladı
Terör devleti hedefleri onayladı! Geri sayım başladı

Terör devleti hedefleri onayladı! Geri sayım başladı

İsrail yönetiminin, ABD ile İran arasında yürütülen temasların başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline karşı İran’da vurulabilecek enerji ve altyapı tesislerine ilişkin güncellenmiş hedef listesini onayladığı öne sürüldü. İddia, bölgede diplomasi trafiği sürerken askeri hazırlığın da eş zamanlı devam ettiğini gösterdi.

İsrail yönetiminin, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerin kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanabileceğine temkinli yaklaştığı öne sürüldü. Tel Aviv’in, diplomatik sürecin başarıya ulaşması konusunda ciddi kuşkular taşıdığı ve bu nedenle askeri seçenekleri hazır tuttuğu iddia edildi.

Bu yaklaşım, bölgede ateşkes ihtimali konuşulurken İsrail tarafının sahadaki senaryoları da masada tuttuğu yorumlarına neden oldu.

Amerikan CNN televizyonunun iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde İsrail'in, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin bir anlaşmaya ulaşabileceği konusunda "oldukça şüpheci" yaklaşım sergilediği belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'a karşı atılabilecek sonraki adımlara yönelik kararını" beklediği ve müzakerelerin başarısız olması durumunda İran'da hedef alınacak enerji ve altyapı tesislerinin güncel listesini onayladığı ileri sürüldü.

Haberde, Washington-Tel Aviv hattındaki son görüşmelerde İsrail'in "olası ateşkese" karşı endişelerini dile getirdiği ve bir ateşkesin "İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu teslim etmesi ve zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını" kapsaması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Son durum

ABD merkezli Axios haber platformu; ABD, İran ve bölgesel arabulucuların kalıcı bir anlaşma için müzakerelerin yürütülmesi amacıyla 45 günlük bir ateşkese ilişkin şartları görüştüğünü iddia etmişti.

Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için 48 saatlik süre tanımış, dün ise bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurmuştu.

Adamın biri

Bu bölgeden cesetlerinizle defolup gideceksiniz Allah'ın lanetlileri
