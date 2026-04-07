Terör saldırıları devam ediyor! Tahran'da patlama sesleri duyuldu
İran’ın başkenti Tahran’da gece saatlerinde art arda patlama sesleri duyuldu. Kentin farklı bölgelerinde meydana geldiği belirtilen patlamaların ardından gözler başkentten gelecek yeni bilgilere çevrildi.
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
Mizan Haber Ajansı, Tahran'ın çeşitli bölgelerinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.
Patlamaların kentin hangi bölgelerinde ve yol açtığı hasar hakkında bilgi verilmedi.