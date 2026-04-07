'Bugün İran'a en yoğun saldırı yapılacak'
Pete Hegseth, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarında bugün en yoğun hava saldırılarının gerçekleştirileceğini öne sürdü.
Hegseth, Beyaz Saray’da düzenlenen basın brifinginde, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran’da düşen F-15 pilotunun iletişime geçerek durumuna ilişkin mesaj gönderdiği yalanını söyleyen Hegseth, bu kişinin uçağın 3 Nisan Cuma günü vurulmasının ardından "cumartesi günü saklandığını ve pazar günü de kurtarıldığını" iddia etti.
Hegseth, İran’a yönelik saldırılara ilişkin, "Bugün en yoğun hava saldırılarının yapılacağı gün olacak. Yarın da bugünkünden yoğun olacak." ifadelerini kullandı.
Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden küstah Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (TSİ 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.