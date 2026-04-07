Gol krallığı yarışında makas açılıyor! Yıldız futbolcu zirveyi bırakmıyor!
Trendyol Süper Lig'inde gol krallığı yarışı son hız devam ediyor.
Ligde 28. haftanın tamamlanmasının ardından gol krallığı listesi yeniden güncellendi.
İşte gol krallığında güncel sıralama:
10- Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 22 maç - 9 gol
9- Ernest Muci | Trabzonspor | 24 maç - 10 gol
8- Felipe Augusto | Trabzonspor | 27 maç - 11 gol
7- Marco Asensio | Fenerbahçe | 24 maç - 11 gol
6- Mohamed Bayo | Gaziantep FK | 23 maç - 12 gol
5- Victor Osimhen | Galatasaray | 19 maç - 12 gol
4- Anderson Talisca | Fenerbahçe | 25 maç - 13 gol
3- Mauro Icardi | Galatasaray | 25 maç - 13 gol
2- Eldor Shomurodov | Başakşehir | 28 maç - 16 gol
1- Paul Onuachu | Trabzonspor | 25 maç - 22 gol
