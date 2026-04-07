Kilo fiyatı kafaları karıştırdı! Satıcıya göre ucuz alıcıya göre pahalı
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde ilkbahar mevsiminde yetişen kengerler vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde ilkbahar mevsiminde yetişen kengerler vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.
Dikenli bir bitki olan kenger, doğada kendiliğinden oluşuyor. Toplanması oldukça zor olan bu bitki, bölge mutfak kültürünün önemli bir parçası olarak biliniyor.
Dikenleri kökünden temizlenen kengerin yumurta ile kavrularak yemeği ve turşusu yapılabiliyor.
Ayrıca köklerinden akan süt kıvamındaki sıvı kurutularak, sakız olarak da tüketiliyor.
Üreticiler toplanması ve temizlenmesindeki zorluğundan dolayı fiyatlarının ucuz olduğundan, tüketicilerde fiyatlarının pahalı olduğundan şikayetçi. Çermik'te kengerin kilosu 250 liradan alıcı bulabiliyor.
