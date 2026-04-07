12 gün dinmedi, bilanço ağırlaştı! O ülkede ölü sayısı artıyor
Afganistan’da günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, sel ve heyelan felaketi beraberinde getirdi. Yaşamını yitirenlerin sayısı 110’a yükseldi.
Afganistan’da 12 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, ülkenin birçok noktasında yıkıma yol açtı.
Afganistan Ulusal Afet Yönetimi, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 110 kişinin hayatını kaybettiğini, 160 kişinin de yaralandığını belirterek, 958 hanenin tamamen yıkıldığını, 4 bin 155'inin ise kısmen hasar aldığını açıkladı.
Ülkede 12 gündür etkili olan yağışların ilerleyen günlerde süreceğini kaydeden yetkililer, iş yerleri, tarım arazileri, sulama kanalları ve tatlı su kuyularının zarar gördüğünü aktardı.
