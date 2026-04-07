Türkiye'nin en büyük düşmanları omuz omuza! İsrail ile Yunanistan arasında yeni anlaşma!

İşgalci rejim Yunan ordusuna Elbit Systems tarafından üretilen PULS (Çok amaçlı fırlatma sistemi) tipi çoklu roketatar sistemleri tedarik edilmesini sağlamak için 2,3 milyar şekel (Yaklaşık 757,84 milyon dolar) değerinde anlaşma imzalandı.

Yapılan açıklamada, Yunanistan'a PULS tedariki için başkent Atina'da imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Anlaşmanın PULS'un bazı bileşenlerinin Yunanistan'da üretilmesini de içerdiğine işaret edilen açıklamada, dört yıllık bir uygulama sürecinin ardından 10 yıllık bir destek ve bakım dönemini kapsayacağı kaydedildi.