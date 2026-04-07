Bomba Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan ile CHP'nin başına dönüp yerel seçimlerin iptalini isteyecek! İsrail kana doymuyor! Vefat edenlerin sayısı yükseldi CHP'li Aykut'un yalanı başsavcılıktan döndü İran'dan "Gerçek Vaad 4" kasırgası! ABD ve İsrail gemileri denizin ortasında vuruldu!
Dünya Rusya'dan İran'a destek iddiası! Hedef listesi verdi
Dünya

Rusya'dan İran'a destek iddiası! Hedef listesi verdi

Rusya'dan İran'a destek iddiası! Hedef listesi verdi

Rusya’nın, İran’a İsrail’de kritik öneme sahip enerji altyapılarına ilişkin ayrıntılı hedef listesi verdiği iddia edildi. Gündeme gelen bu bilgi, bölgedeki gerilimin yalnızca askeri değil, enerji güvenliği boyutunda da çok daha tehlikeli bir aşamaya taşınabileceği yorumlarına yol açtı.

İsrail basınında yer alan bir iddia, Orta Doğu’daki gerilimde yeni bir tartışma başlattı. Habere göre Rus istihbaratının, İran’a İsrail’deki hayati enerji altyapılarına ilişkin ayrıntılı bir hedef listesi sunduğu öne sürüldü.

İsrail'de yayın yapan The Jerusalem Post gazetesinin Ukrayna istihbaratına yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Rus istihbaratı İran'a, İsrail'de hayati öneme sahip enerji altyapısına ait 55 hedefin ayrıntılı listesini verdi.

Moskova ve Tahran arasında paylaşılan bilgilerin İran'ın İsrail enerji ağına füze saldırıları başlatmasına olanak sağlayacağı kaydedildi.

Hedef alınacak yerlerin stratejik önemlerine göre üç kategoriye ayrıldığı, buna göre ilk kategoride ulusal enerji sistemini felç edecek kritik üretim tesisleri, ikinci kategoride İsrail'in merkezinde bulunan ve büyük yerleşim merkezlerine hizmet veren sanayi ve büyük kentsel enerji merkezleri, üçüncü kategoride ise endüstriyel alanları ve küçük enerji santrallerini destekleyen trafo merkezleri de dahil olmak üzere yerel altyapının yer aldığı ifade edildi.

Akdeniz kıyısında bulunan İsrail'in en büyük enerji santrali olan Orot Rabin'in birinci kategori kapsamındaki birincil hedef olduğu aktarıldı.

İsrail'in, komşu ülkelerden elektrik ithal etmeyen bir "enerji adası" olarak kabul edildiğinden, Rus istihbaratının İran'a, bu tesislerden küçük bir kısmının hasar görmesinin bile elektrik sisteminin tamamen ve uzun süreli çökmesine, yaygın elektrik kesintilerine ve onarılması zor teknik arızalara yol açabileceğini bildirdiği öne sürüldü.

Mesut Sarp

Batı basın organlarida bu olayı teyit etmekte.
